Une députée conservatrice veut ralentir l’élaboration du programme scolaire albertain

Il n'est pas clair comment le programme d'études sera testé , affirme Mme Allard.

Il s’agit de la première fois qu’un membre du caucus du Parti conservateur uni soulève publiquement des inquiétudes à propos du contenu du nouveau programme scolaire albertain.

Dans une lettre de six pages envoyée vendredi, elle demande à Mme LaGrange d'obtenir une plus grande adhésion du public avant d'apporter les changements proposés au programme scolaire de la maternelle à la 12e année.

Les gens ont dit à plusieurs reprises qu'ils sont inquiets et qu'ils ne se sentent pas entendus Une citation de :Tracy Allard, députée du Parti conservateur uni de la circonscription de Grande Prairie

Elle indique que le gouvernement doit renouer le dialogue avec les parties prenantes et les faire participer davantage au processus d'élaboration , de sorte qu'elles se sentent impliquées dans le processus et non soumises au programme présenté.

La députée de la circonscription de Grande Prairie a tenu trois tables rondes avec ses électeurs, en plus de rencontrer les conseils scolaires publique, catholique et francophone (Conseil scolaire Nord-Ouest), pour arriver à cette conclusion.

De vraies consultations

Dans une déclaration envoyée vendredi après-midi, Tracy Allard indique que la ministre de l’Éducation l’a encouragée à recueillir les opinions des résidents de sa circonscription.

Selon Mme Allard, le gouvernement se soumet à de vraies consultations sur son programme scolaire, pas comme l’ancien gouvernement néo-démocrate, qu’elle accuse d’avoir construit leur programme scolaire en secret.

L'attachée de presse d'Adriana LaGrange, Nicole Sparrow, affirme que la ministre est reconnaissante de cette rétroaction.

L’ébauche du programme scolaire n’est seulement qu'une ébauche et le ministère de l’Éducation s'est engagé dans une consultation d’une durée d’un an avec les parents, les partenaires du milieu de l'éducation et les Albertains , insiste Nicole Sparrow par courriel.

Le doute persiste

Andrea Willman, une mère et enseignante de Grande Prairie, est l'une des trente personnes qui a rencontré Tracy Allard depuis le printemps dernier.

D’un point de vue de mère, elle s’inquiète que son fils de 7 ans ne commence à détester l’école en raison de la densité du contenu proposé dans le nouveau programme scolaire.

Comme enseignante, elle estime que le processus pour mettre sur pied l’ébauche du programme s’est fait de manière hâtive, sans le consensus d’experts dans le domaine.

Je ne les vois pas arranger ce problème avec des [de simples] ajustements , a-t-elle déclaré.

Avec des informations de Janet French