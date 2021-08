Voter au Canada, une nouveauté pour 25 000 immigrants au Québec

Moi, je viens du Burundi, c'est différent...

Emeline Mukeshimana déambule sur le boulevard Décarie, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, avec son amie Rose et leurs enfants. Cette nouvelle citoyenne canadienne arrivée au Canada en 2016 mesure l'ampleur de ses nouveaux droits.

Sincèrement, c'est la chance qu'on a d'être dans un pays où on peut voter. D'où on vient, quand c'est le moment des élections, c'est toujours le chaos, souvent c'est la violence, la guerre... Ici au moins, on peut s'exprimer sans problème ou sans crainte pour notre vie si on s'exprime , témoigne-t-elle.

S'exprimer, c'est entre autres critiquer la décision du gouvernement de Justin Trudeau de déclencher des élections durant la pandémie. Dans le contexte actuel, ce n'est pas le bon moment du tout , croit Mme Mukeshimana.

Tout près de là sur le boulevard, le Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants (CARI) de Saint-Laurent accueille chaque année des milliers de futurs citoyens canadiens. Les bureaux sont décorés de photos de Prix Nobel de la paix comme Martin Luther King et l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. De nombreux visiteurs n'ont jamais voté ou leur vote n'avait guère de valeur, selon le pays d'origine.

Le droit de vote pour une personne qui est devenue citoyenne est peut-être même plus important que pour une personne qui a toujours eu ce droit-là. Une citation de :Nisrin Al Yahya, directrice générale du CARI

Nisrin Al Yahya est directrice générale du Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants (CARI). Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Selon la directrice générale du CARI, voter renforce le sentiment d'appartenance des immigrants à la société d'accueil. On a hâte de pouvoir faire partie de l'équation, on a hâte : je vais faire une différence, je vais faire partie de ceux qui peuvent influencer une décision, ma parole compte. Ça, c'est très, très précieux , explique Nisrin Al Yahya.

Le CARI offre des formations aux immigrants pour les aider à bien comprendre le système électoral et la vie politique canadienne. Bien distinguer les niveaux fédéral, provincial et municipal, y compris les arrondissements, est parfois un casse-tête, même pour des gens nés au Canada.

Le gouvernement s'est beaucoup donné pour notre intégration , témoigne Assétou Sangaré, une nouvelle citoyenne canadienne arrivée du Mali et qui fréquente le CARI. Je me suis dit que ce serait bien de voter pour quelqu'un qui va aider aux besoins des autres, de la population.

Une douzaine d'immigrants qui ont obtenu le droit de vote depuis les dernières élections fédérales sont maintenant âgés de plus de 90 ans, selon la liste électorale permanente, mais la majorité d'entre eux ont entre 30 et 50 ans.

Il faut avoir habité au moins trois ans au Canada pour avoir droit à la citoyenneté, donc au droit de vote.