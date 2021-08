Éclosion de COVID-19 aux T.N.-O : les ressources sont limitées

En fin de journée vendredi, le territoire comptait 86 cas dans la collectivité de Fort Good Hope, 10 à Norman Wells, 8 à Délįne, 1 à Inuvik et 20 à Yellowknife.

À Colville Lake, plus du tiers de la population du village est maintenant atteinte par le virus, soit 73 cas sur les 151 résidents estimés.

Si la majorité des cas doivent encore être analysés en laboratoire, la médecin hygiéniste en chef du territoire, Kamy Kandola, a confirmé mercredi qu’il s'agissait d’une éclosion du variant Delta.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au départ, quand l’éclosion a été déclarée, je crois que tout le monde a eu peur et a été choqué , explique la mère de famille Isabel Orlias, de Colville Lake. Je sais que c’est comme ça que je me suis sentie en voyant les cas augmenter , dit-elle.

Les chiffres sont plutôt élevés, surtout pour notre petite collectivité. C'est épeurant, surtout qu’ils disent maintenant qu’il s'agit du variant Delta. Une citation de :Isabel Orlias, résidente de Colville Lake

À Fort Good Hope, les ressources limitées du gouvernement territorial se font sentir.

Selon son chef, Tommy Kakfwi, l’équipe d’intervention du gouvernement envoyée sur place pour aider à maîtriser la situation pourrait partir demain, alors qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

Nous sommes inquiets. Ont-ils terminé leur travail? Je ne pense pas. Ils devraient rester plus longtemps , affirme le chef de Fort Good Hope.

Nous vivons dans une bulle, ici. Nous pensions que nous étions épargnés. Une citation de :Tommy Kakfwi, chef de Fort Good Hope

L’aide d’Ottawa se fait toujours attendre

La ministre de la Santé du territoire, Julie Green, avait indiqué mercredi matin avoir demandé de l'aide à Ottawa et à la Croix-Rouge afin d'obtenir plus de personnel et de l'équipement pour effectuer, notamment, des tests de dépistage et poursuivre la vaccination.

En entrevue à l’émission Power and Politics jeudi soir, la première ministre Caroline Cochrane a réitéré espérer recevoir cette aide bientôt.

Je ne sais pas pour l’instant qui viendra et quels services ils fourniront , dit-elle. Nous les avons contactés, ils ont été d'un grand soutien jusqu’ici, donc je m'attends à ce que d'ici un jour ou deux, nous ayons plus d'informations à ce sujet.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Par courriel, une porte-parole de Sécurité publique Canada, Megali Deussing, a confirmé qu’une demande officielle d’aide fédérale avait été reçue vendredi. Sans donner plus de détails à propos de la réponse, elle assure que toute demande d’aide fédérale [sera] traitée dès qu’elle [sera] approuvée.

Des discussions sont actuellement en cours entre les représentants du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, de Sécurité publique Canada, de Santé Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et de la Croix-Rouge canadienne , indique Megali Deussing.

De passage en campagne électorale à Winnipeg, vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a aussi indiqué qu'une aide serait disponible pour aider le territoire, sans donner plus de détails.