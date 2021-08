La nomination conservatrice dans Glengarry-Prescott-Russell mécontente des militants

Samedi dernier, le chef conservateur Erin O’Toole en a surpris plus d'un en annonçant, sur les réseaux sociaux, que Susan McArthur allait défendre les couleurs de son parti dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, dans l'est ontarien.

Mme McArthur vient tout juste de se lancer en politique et elle réside à Hudson, au Québec.

Des membres de l'association locale reprochent au chef du parti de les avoir placés devant le fait accompli et de ne pas avoir été informés avant l'annonce.

Cette décision a notamment mené à la démission de l’un des vice-présidents de l’exécutif de l'Association de circonscription conservatrice de Glengarry-Prescott-Russell, Joël Charbonneau.

Je n’ai jamais vu ça de tout le temps que j’ai été impliqué en politique, que ce soit au provincial ou au fédéral. Une citation de :Joël Charbonneau, vice-président de l’exécutif de l'Association de circonscription conservatrice de Glengarry-Prescott-Russell

Moi, je trouve ça inacceptable que le conseil d’administration ait appris la nouvelle à travers des réseaux sociaux , a-t-il indiqué en entrevue. Ça, c’est déplorable, la plupart du temps, l’annonce se fait aux membres.

Un délai insuffisant

Ancien député fédéral conservateur de la région, de 2006 à 2015, Pierre Lemieux, avait pourtant posé sa candidature, et ce, il y a plus d'un an et demi. Mais celle-ci n'a pu être retenue.

Les règles et procédures du Parti conservateur du Canada (PCC) interdisent à un candidat défait à deux reprises, consécutivement, de se présenter une troisième fois.

L'ancien député fédéral conservateur de Glengarry-Prescott-Russell, Pierre Lemieux (Archives) Photo : La Presse canadienne

C'est le cas de M. Lemieux qui, candidat conservateur en 2015 et 2019, a été battu par deux fois par le député libéral sortant et de nouveau candidat, Francis Drouin.

En 2019, M. Drouin l'avait emporté avec 47,6 % des voix. M. Lemieux avait recueilli 36 % des suffrages.

Ce dernier a demandé une dérogation au Parti, chose qui lui a été refusée. M. Charbonneau remet en question le délai dans lequel cela a été fait.

La réponse du Parti à la requête de M. Lemieux est arrivée moins de deux jours avant la fermeture des candidatures, dit-il.

C’est essentiellement une période de 48 heures pour fermer la nomination, ce qui n'a pas laissé le temps à aucun autre candidat d’aller récolter des signatures et d’aller vendre des cartes de membres , a-t-il fait valoir en entrevue. C’est ça que les membres déplorent.

Il n’y a aucune manière de faire une campagne en 48 heures. Une citation de :Joël Charbonneau, vice-président de l’exécutif de l'Association de circonscription conservatrice de Glengarry-Prescott-Russell

La campagne nationale conservatrice a indiqué, comme mentionné plus tôt, qu’un candidat ne doit pas avoir été [...] défait aux deux élections générales fédérales précédentes. La renonciation à cette exigence est une exception, pas la règle.

Pour cette raison, Pierre Lemieux n’a donc pas obtenu de dérogation.

Rappelons que la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell sera disputée, le 20 septembre prochain, entre la conservatrice, Susan Mme McArthur, donc, le libéral et député sortant, Francis Drouin, le néo-démocrate, déjà candidat en 2019, Konstantine Malakos, Daniel Lapierre, pour le Parti vert du Canada, et Brennan Austring, pour le Parti populaire du Canada.

Avec les informations de Denis Babin