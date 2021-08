La minorité qui pousse des maires à abandonner la politique

C'est le cas de Michael Laplume, maire de Potton. Ce dernier a été conseiller municipal pendant un peu moins de 10 ans, avant de devenir maire en 2020. Les critiques sur Internet, souvent anonymes, lui ont maintenant enlevé l’envie de faire de la politique. Il ne sera pas candidat en novembre.

Les gens ne s'affichaient pas publiquement, déplore-t-il. C'est définitivement ce qui a été le plus épuisant. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

C’est absolument une minorité [des citoyens], c'est ça qui est dommage , ajoute-t-il.

Selon lui, plusieurs maires quittent la politique pour des raisons similaires.

C'est du jamais vu. Il y a un problème. Une citation de :Michael Laplume, maire de Potton

Rappelons qu’après la démission du maire d’Eastman Yvon Laramée cet été, la nouvelle mairesse intérimaire Nathalie Lemieux avait évoqué « des attaques déplorables » contre l'ancien élu.

Le conseiller municipal Bruno Côté, à Potton, souligne par ailleurs que ce ne sont pas seulement les maires qui ont de tels problèmes. Contacté par Radio-Canada, il indique aussi avoir subi du harcèlement dans le cadre de ses fonctions.

Il faut être fait fort

En entrevue au micro de Par ici l’info jeudi, le maire de North Hatley Michael Page a aussi remarqué que les critiques virulentes pouvaient être difficiles pour les élus. Il a également annoncé qu'il ne se représentera pas en politique en novembre, après plus de 20 ans au sein du conseil municipal. Même si cette réalité n'est pas la principale raison de son départ, elle a pesé dans la balance.

Il faut être fait fort. Ce n’est pas pour les faibles, si on veut le dire comme ça. Une citation de :Michael Page, maire de North Hatley

Nous aussi, on a une minorité qui est bruyante. À chaque projet, ils essaient de nous arrêter. Je pense que c’est comme ça un peu partout dans toutes les municipalités. Il faut quand même savoir aller de l’avant quand on sait que c’est pour le bien majoritaire de la population , souligne-t-il.

C’est vrai que ça use. Ce n’est pas facile. Beaucoup de soirs, je me suis couché perplexe, à penser à tout ce qui se dit sur les réseaux médias, et en séance de conseil , ajoute-t-il.

La décision d’arrêter la politique n’a cependant pas été facile à prendre. J’y ai pensé pendant plusieurs mois. C’est quelque chose que je fais depuis 22 ans, j’ai toujours bien aimé ça. Mais les priorités changent, il y a des décisions à prendre.

Ses priorités seront maintenant de passer plus de temps avec sa famille, de se concentrer sur son travail et sur son nouveau rôle de famille d’accueil.

Le choc des cultures

Selon la professeure Danielle Pilette, spécialiste en gestion et politique municipale à l'Université du Québec à Montréal, ce climat tendu serait le résultat d'un choc des cultures entre les nouveaux arrivants et les populations de longue date, dans les communautés régionales.

Ce choc culturel se serait amplifié avec la pandémie, en raison du départ de travailleurs et de retraités hors des grands centres. La professeure explique que ces nouvelles personnes arrivent en région avec un niveau de vie et un mode vie différent. Leur principal avantage serait de mieux maîtriser le discours , en plus d'avoir parfois une meilleure connaissance des processus et un meilleur accès à l'information .

Cette réalité met beaucoup de pression, non seulement sur le conseil municipal, mais aussi sur les populations plus traditionnelles. Une citation de :Danielle Pilette, professeure du Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'Université du Québec à Montréal

Pour favoriser un meilleur esprit d'équipe entre les élus, mais aussi chez les électeurs, Danielle Pilette suggère que la Fédération québécoise des municipalités fasse pression sur le ministère des Affaires municipales pour qu'il produise des outils pour les nouveaux ruraux, avec des suggestions de mécanismes pour respecter et avoir une conciliation dans les attentes, avec la population qui est établie depuis vieille date.