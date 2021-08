Le 3e essai du passeport vaccinal se fait à Montréal, où des gens manifestent

Quand la santé publique cherchait un volontaire pour participer au passeport vaccinal, on a levé la main , mentionne Charles Landry, le propriétaire de la Taverne Midway. Pour lui, c’était la suite logique pour garder nos établissements ouverts.

M. Landry ne s’en cache pas, les 15 derniers mois ont été difficiles, une perte énorme . Il avoue que de pouvoir accueillir des clients, même avec le passeport vaccinal, c’est un beau côté parce qu’on veut rester ouvert .

L’accueil des clients diffère un peu des semaines précédentes. On avait déjà le registre à l’entrée de la Taverne Midway, une zone d’attente où on demandait aux clients de s’identifier. Maintenant, c’est le registre ou le passeport vaccinal , ajoute M. Landry. Ça ajoute des tâches et des responsabilités , précise-t-il. Les clients vont-ils avoir en main leur passeport vaccinal lorsqu’ils entreront? demande le propriétaire de la Taverne Midway.

Il est aussi conscient qu’il y aura du mécontentement parmi la clientèle. Certaines personnes, si elles sont avec un groupe [où] la plupart des gens ont leurs deux doses, et eux vont se voir refuser l’accès, il va y avoir un peu plus de gestion de mécontentement , lance M. Landry.

Un troisième test

Il s’agit du troisième projet pilote pour tester le passeport vaccinal. Son application devrait entrer en vigueur le 1er septembre. C’est vraiment une phase test , avoue Charles Landry, on recueille les commentaires, les employés sont avertis, mon associé et moi sommes sur place, on va s’occuper d’accueillir les gens et de gérer les attentes de la santé publique sur le passeport vaccinal , résume-t-il.

Et à partir du 1er septembre, les formations vont avoir été données, les explications nécessaires vont avoir été fournies à nos employés, on pense que ça va bien se dérouler , espère-t-il.

Puisqu'il s’agit d’un test, les deux doses [de vaccin] ne sont pas obligatoires pour pouvoir accéder au bar pour une bière fraîche, avec la chaleur qu’il fait en ce moment , souligne M. Landry.

Des manifestants opposés au passeport vaccinal

Une équipe de sécurité est présente sur place, pour gérer les débordements, notamment ceux en lien avec les manifestants anti-passeport vaccinal, qui se sont rassemblés devant la Taverne Midway.

Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés devant la Taverne Midway à Montréal, pour s'opposer au passeport sanitaire qui doit entrer en vigueur le 1er septembre. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Les gens ont le droit de manifester, peut-être que plusieurs personnes sont divisées en ce moment, mais nous, on ne veut pas prendre position, on veut faire partie de la solution dans l’éventualité d’une quatrième vague et d’une fermeture , dit Charles Landry. Les gens ont le droit de donner leur opinion , conclut-il.

Sur place, un client mentionne que, selon lui, le passeport vaccinal ne changera pas grand-chose, j’ai mes deux doses et je vais continuer d’aller où je veux aller .

Un autre explique la raison pour laquelle il est présent. J’ai vu que la Taverne faisait le projet pilote, je n’étais jamais venu ici, et je suis venu faire un tour pour les encourager , avant d’ajouter qu’il encourage les commerces à rester ouverts, de la façon qu’ils peuvent .

Une quatrième journée de test pour le passeport vaccinal aura lieu la semaine prochaine lors d’un match des Cataractes de Shawinigan de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , où il devrait y avoir environ un millier de participants.

Un concert test était initialement prévu sur les Plaines d’Abraham à Québec, mais il a été annulé en raison de la hausse importante des cas de COVID-19 en lien avec le variant Delta.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes