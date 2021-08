Vaccination obligatoire des employés municipaux : les villes réfléchissent.

Les maires des villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec ne comptent pas imposer la vaccination à leurs employés à court terme. La donne pourrait toutefois changer selon la situation.

Sondées pour savoir si elles allaient emboîter le pas à Toronto, qui a annoncé l’obligation de vaccination pour ses employés municipaux, les villes de la région avouent y réfléchir.

La Ville de Trois-Rivières est en faveur de l’obligation de la double vaccination pour ses 1500 employés, y compris ceux des corporations rattachées à la Ville.

Le maire, Jean Lamarche, n’a pas prévu pour le moment l’imposer, mais des discussions sont à venir avec les syndicats pour que tout le monde soit d'accord avec la décision qui sera prise.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche Photo : Radio-Canada / Michelle Raza

La Ville mène un sondage auprès de ses employés afin de déterminer le nombre de vaccinés. Le maire encourage les conseillers à valoriser la vaccination.

On prend déjà de notre côté des mesures pour favoriser la vaccination. Si on veut le faire de façon obligatoire, ça va être beaucoup plus facile s’il y a un décret pour nous le permettre. - Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Pour le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, il est hors de question de prendre une telle décision. Cette responsabilité incombe au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi qu’au directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, selon lui.

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies Photo : Radio-Canada

Il se conformera à la vaccination obligatoire au niveau municipal seulement si la santé publique l’exige.

Je ne l’imposerai à personne [...] c’est à eux de faire ça et en passant, Louiseville participe beaucoup à la vaccination. - Yvon Deshaies, maire de Louiseville

À Bécancour, le maire Jean-Guy Dubois profitera de la prochaine séance du conseil pour discuter de la vaccination obligatoire avec ses conseillers.

Les villes de Shawinigan, Nicolet et La Tuque ne se sont pas encore prononcées à ce sujet.

Avec les informations de Claudia Cantin