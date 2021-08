Un honneur posthume pour les docteurs Claude Dufour et Daniel Ouellet

Ils étaient tous deux originaires de la Matanie et ont assuré la pérennité du département de chirurgie de Matane avec cœur et dévouement pendant environ près d'une trentaine d’années pour le Dr Daniel Ouellet et durant plus de 40 ans pour le Dr Claude Dufour.

Ils sont tous deux décédés à moins d’un an d’intervalle. Claude Dufour est mort en août dernier, quelques mois seulement après avoir pris sa retraite.

Celui qui avait accepté en 2019 de devenir président d’honneur du 150e anniversaire de son village natal, Saint-Ulric, aura toujours été un homme engagé dans sa communauté. Son plus grand engagement aura toutefois été la défense des services hospitaliers pour sa communauté.

Il pouvait à ce sujet compter sur le soutien indéfectible de son cadet et ami, le Dr Ouellet. Ce dernier est mort en juin dernier des suites d’une longue maladie. Il a tout de même continué à pratiquer, malgré la maladie, observe le député de Matane-Matapédia.

Pour bien des Matanais, les deux hommes formaient une paire de soignants exceptionnels.

Ils étaient avant tout des chirurgiens très talentueux qui ont eu un impact considérable sur la population de Matane et qui laissent de très bons souvenirs à leurs collègues de travail. Pour moi, ils incarnent le dévouement pour leur région , souligne Pascal Bérubé qui connaissait bien les deux médecins.

La cérémonie s’est déroulée devant l’hôpital en présence de la famille, des amis et des membres du personnel.