Untitled Peter Tripp : la solitude dans la célébrité

L'œuvre trouve ses racines dans l'histoire de Peter Tripp, un animateur de radio et DJ, qui, en 1959, a animé une émission radio pendant 201 heures sans s'arrêter, depuis une cabine de verre à Times Square.

Cette prestation a eu de sérieuses conséquences psychologiques. Peter Tripp n’était plus le même.

Seul derrière le micro, il y a un certain aspect d'isolation dans le métier de DJ, il lui fallait toujours remplir l’espace vide avec sa présence , raconte la cofondatrice de Curtain Razor, Johanna Bundon.

Plutôt que dans un théâtre, Curtain Razor à choisi de s’installer sur un plateau de cinéma au Soundstage de Regina. Un lieu qui s’est imposé, selon Johanna Bundon. Le Soundstage, c’est l’endroit à Regina qui est crucial dans les médias, au cinéma, à la télédiffusion , explique l’artiste.

C’est un lieu qui est souvent vide aussi. C'était donc parfait pour une œuvre qui parle d’isolement , ajoute-t-elle.

L'immense studio n’est éclairé que par des projecteurs braqués sur quelques dispositifs scéniques : des haut-parleurs, des lampes, une régie audio improvisée.

Le spectateur est invité à se promener durant la pièce. Le public fait partie du spectacle alors que le jeu des comédiens se déroule entre les spectateurs.

On a commencé avec une idée, et non une discipline, on veut donner vie à des idées, peu importe la manière.

Une citation de :Johanna Bundon, artiste