Logement social : qu'en pensent les candidates sherbrookoises aux élections fédérales?

Nous avons interpellé les candidates qui briguent le siège de Sherbrooke, à Ottawa. Quels sont leurs engagements envers le logement social?

Andrea Winters, candidate pour le Parti conservateur du Canada

Andrea Winters est candidate pour le Parti conservateur du Canada. Photo : Radio-Canada

C'est inconcevable que des gens n'aient pas d'appartement. Qu'ils doivent vivre en entreposant leurs choses, à vivre dans des hôtels. Le privé est déjà là à vouloir s'impliquer dans ces causes-là, pour aider la population. Je pense qu'il manque l'aide du gouvernement, et que le gouvernement fasse sa part. Ça, le Parti conservateur l'a reconnu et va discuter avec les gens du privé pour rendre ça possible.

Élisabeth Brière, candidate pour le Parti libéral du Canada

Élisabeth Brière, candidate du Parti libéral du Canada dans Sherbrooke Photo : www.2019.liberal.ca

Je comprends très bien leurs préoccupations. Je l'ai constaté de mes yeux ici à Sherbrooke. Avec une stratégie nationale de 55 milliards $, je pense que la volonté de réaliser des choses est là. [...] Je suis à l’écoute et je vais faire ce qu’il faut pour que l’on continue.

Marika Lalime, candidate pour le Nouveau Parti démocratique

Marika Lalime est candidate pour le Nouveau Parti démocratique. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

[Le but], c’est de construire, sur 10 ans, 500 000 logements sociaux et abordables. C’est sûr qu’il y a beaucoup de points de la crise du logement qui sont municipaux et provinciaux. Le fédéral, ce qu’on peut faire, c’est donner de l’argent pour que les villes puissent aider les gens. On peut mettre des règles en place aussi pour empêcher l’augmentation des loyers.

Ensaf Haidar, candidate pour le Bloc québécois

Ensaf Haidar est candidate pour le Bloc québécois. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

J’aimerais parler aux citoyens. Le logement est très important. Si on ne trouve pas de logement, c’est l’impasse pour la vie. Je trouve que c’est une honte pour le Canada, s’il n’aide pas les gens qui ont besoin de logements. Le Canada, c’est un pays riche. [...] 50 000 logements, qu’on manque par année, ici au Québec!