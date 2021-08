Droit de conscience : les médecins devront rediriger leurs patients, dit Erin O'Toole

Les médecins qui refusent de prodiguer certains soins, comme l'avortement ou l'aide médicale à mourir, se doivent d'orienter leurs patients vers des ressources qui pourront les prendre en charge, a déclaré Erin O'Toole vendredi. Une position qui tranche toutefois avec celle qu'il avait adoptée lors de la course à la direction du Parti conservateur, l'été dernier.

Le chef conservateur a précisé sa pensée lors d'un point de presse vendredi, après avoir été questionné la veille sur la disposition prévue au sujet du droit de conscience dans sa plateforme électorale.

On peut en effet y lire que le Parti conservateur du Canada (PCC) souhaite protéger le droit de conscience des professionnels de la santé, c'est-à-dire qu'un médecin ou une infirmière pourrait décider de refuser de pratiquer un acte médical parce que celui-ci est contraire à leurs valeurs.

La plateforme ne précise cependant pas si ces professionnels de la santé auraient l'obligation d'orienter leurs patients vers des services qui pourront leur prodiguer les soins refusés.

On doit avoir une réorientation pour les services. Oui, ils devront réorienter les patients , a répondu M. O'Toole, après avoir évité la question une première fois.

Je vais toujours défendre les droits des Canadiens, incluant le droit des femmes de choisir pour elles-mêmes, d'avoir accès à notre système de santé. Et c’est important de trouver une approche qui va respecter le droit de conscience, mais avoir une approche de réorientation pour les Canadiens. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur

C’est primordial pour moi d’avoir une approche équilibrée , a-t-il assuré.

Or, il semble que M. O'Toole ait changé d'avis sur la question de la réorientation, si l'on se fie à la plateforme qui l'a fait élire à la tête du parti.

Il y affirmait vouloir, par le biais de la législation, protéger les droits de conscience de tous les professionnels de la santé dont les croyances, religieuses ou autres, les empêchent d'effectuer ou d'orienter les patients vers des services qui violent leur conscience .

Pendant la course à la direction du PCC, les conservateurs sociaux militaient notamment pour la garantie de ce droit de conscience, en plus de s'opposer à l'avortement, au mariage entre conjoints de même sexe et au soutien conservateur dans le dossier du projet de loi libéral visant à bannir les thérapies de conversion des personnes LGTBQ+.

Et le fait d'avoir courtisé puis obtenu l'appui de cette base explique, pour plusieurs observateurs et militants, la victoire d'Erin O'Toole devant Peter MacKay, ex-ministre sous Stephen Harper, qui était pourtant le favori de la course.