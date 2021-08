Le Canada accélère le processus d'évacuation et d'accueil des réfugiés afghans

Le ministère de l'Immigration va accélérer le processus d'évacuation et d'accueil des familles d'interprètes et d'autres personnes qui ont contribué à la mission canadienne en Afghanistan, a annoncé le ministre Marco Mendicino.

En entrevue avec La Presse canadienne vendredi, M. Mendicino a affirmé que son ministère allait ajouter des ressources pour faciliter l'accueil de réfugiés afghans.

Il a ajouté que le gouvernement n'allait pas exiger un passeport ou un test négatif à la COVID-19 des passagers afghans et qu'un pays tiers sécuritaire allait s'occuper de leur évaluation biométrique.

Le plus grand obstacle demeure les points de contrôle des talibans que les Afghans doivent traverser pour atteindre l'aéroport de Kaboul, selon M. Mendicino.

Nous nous attendons à ce que tous les Afghans admissibles à notre programme puissent accéder de façon sécuritaire à l'aéroport , a-t-il indiqué.

Le ministère de la Défense nationale a annoncé cette semaine que deux avions de transport C-17 avaient été déployés pour effectuer des vols réguliers vers et de Kaboul.

Environ 1000 réfugiés afghans sont déjà arrivés au Canada, selon M. Mendicino.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi que le pays avait envoyé des soldats en sol afghan pour faciliter l'évacuation des réfugiés.

M. Trudeau a dit vendredi que le premier avion transportant des réfugiés afghans avait décollé de Kaboul jeudi soir, mais il n'a pas précisé combien de personnes ont fait le voyage.

Les anciens interprètes, le personnel de soutien et leurs familles, qui sont à risque de se faire arrêter ou maltraiter par les talibans en raison de leur collaboration avec l'armée canadienne ou avec d'autres organisations, font partie des réfugiés accueillis.

Le gouvernement Trudeau a promis la semaine dernière d'accueillir 20 000 réfugiés qui ont déjà fui l'Afghanistan.

D'anciens combattants et des militants dénoncent depuis plusieurs semaines la gestion de la crise par le gouvernement canadien. Les Afghans doivent remplir des formulaires compliqués, respecter des exigences irréalistes et déroutantes, et ne reçoivent souvent aucune nouvelle du ministère après avoir envoyé les documents requis, s'inquiètent-ils.