Logement communautaire Ottawa obligera la vaccination à ses employés

On est le plus gros propriétaire en ville. On a tout près de 16 000 logis et 32 000 locataires, et c’est important pour nous de continuer à être un milieu de travail sécuritaire , explique Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier et président de LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa . Pour nous, la sécurité à tout niveau est primordiale, on est un lieu d’emploi essentiel, il n’y a pas une heure où on a fermé pendant la pandémie, puis on entre dans les logements des résidents pour faire des réparations, offrir des services. C’était une responsabilité sociale de le faire.

Les deux prochaines semaines permettront aux quelque 400 employés de LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa d’indiquer s’ils sont ou non vaccinés.

Par la suite, c’est là que les mesures entreront en place. [...] On sait que la plupart des gens sont statistiquement vaccinés. On s’attend à la même chose. [...] Mais ça va être un réveil pour certains qui ont été, peut-être, un peu plus lents à se faire vacciner , pense M. Fleury.

Aucune date n’est encore arrêtée pour que tous les employés et les sous-traitants de LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa soient vaccinés.

Des conséquences encore à déterminer

De la même manière, les conséquences d’un refus de vaccination n’ont pas encore été prévues.

Il y a plein de modèles : un où on requiert des tests de dépistage quotidiennement, un avec du congé sans solde et puis, il y a aussi la perte d’emploi. Je pense que ce sera un hybride de tout ça , dit M. Fleury.

Le président de LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa se dit toutefois confiant du succès de l’opération.

On n’est pas inquiets. On a la collaboration des syndicats, on a discuté avec les employés et nos contracteurs. Tout le monde semble bien aligné vers cet objectif.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier et président de Logement communautaire Ottawa (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Il assure que l’objectif n’est pas d’en arriver à des congédiements, mais insiste sur la responsabilité de tous pour avoir un lieu de travail sécuritaire, autant pour le groupe d’employés que pour les locataires .

La plupart des employés sont sur le terrain, au sein des communautés. Ils visitent les locataires dans leur logement. Pour ceux qui sont dans les bureaux administratifs, c’est très peu et ils sont dans des espaces très restreints.

La mesure prise par LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa pourrait inspirer la Ville d’Ottawa, pense le conseiller Fleury.

Cette semaine, le maire Jim Watson a demandé au directeur général de la Municipalité, Steve Kanellakos, d'élaborer une politique sur les vaccins pour le personnel de la Ville, et ce, avant la fin de semaine de la fête du Travail.

On s’attend à avoir une approche très similaire à celle de la Ville de Toronto , dit le conseiller municipal de Rideau-Vanier.

La Ville de Toronto demande à ses employés d’être vaccinés avant le 30 octobre.

Avec les informations d'Antoine Trépanier