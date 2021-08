Avenir incertain pour le Baccara, le grand restaurant du Casino du Lac-Leamy

Le prestigieux restaurant le Baccara du Casino du Lac-Leamy pourrait ne pas rouvrir. Après avoir fermé le restaurant L'Atelier de Joël Robuchon, au Casino de Montréal, ce printemps, à cause de la pandémie, Loto-Québec dit être en réflexion sur l’avenir de cet emblème de la cuisine haut de gamme en Outaouais.

L'Arôme et le Banco Bistro, les deux autres restaurants du casino, ont rouvert après de longs mois de fermeture.

Coté cinq diamants par le CAA, le Baccara est l'une des tables prestigieuses de la région, si ce n’est du pays. La pandémie sonnera peut-être le glas du grand restaurant, qui n'a toujours pas rouvert ses portes.

Par courriel, Loto-Québec a indiqué qu' une réflexion est en cours sur l’offre de restauration hautement expérientielle en casino, tant au Casino de Montréal qu’au Casino du Lac-Leamy .

Ça a attiré une clientèle incroyable en Outaouais, ça nous permettait de rayonner , a souligné Alain Papineau, le directeur des opérations pour un autre grand restaurant de l'Outaouais, L'Orée du Bois.

Doublement frappé par la pandémie et le décès de son chef, Jean-Claude Chartrand, ce printemps, L’Orée du Bois semble désormais surfer sur la vague du succès. Sans prétention, on est complet pour le mois d'août , a affirmé M. Papineau.

Les boîtes repas à emporter ont permis au restaurant de garder la tête hors de l'eau. Même au creux de la pandémie, L’Orée du Bois a tenu à garder un certain contact avec ses clients, en n’offrant pas la livraison.

Selon M. Papineau, il s'agit là d'une des clés qui ont encouragé le restaurant à maintenir ses standards de qualité.

Un des bienfaits de la pandémie : ça nous a poussés à tenter la chance de tester un service dont on était incertains. Une citation de :Alain Papineau, directeur des opérations, L'Orée du Bois

Évidemment, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, a-t-il confié. C'est difficile d'offrir la même qualité de plats à l'externe qu'à l'interne, mais on a découvert les joies des produits sous vide, ce qui nous permet d'avoir la qualité des produits L'Orée du Bois et [une façon de réchauffer] très sympathique et simple.

Un défi similaire pour le Riviera

Mettre en boîte l'hospitalité et l’expérience que les clients recherchent dans ces restaurants a aussi été le plus grand défi du Riviera à Ottawa, selon Can Taspinar, directeur général du restaurant.

Nous nous sommes concentrés sur un service différent, au téléphone, par courriel et aussi en personne, ce qui nous a permis de conserver notre prestige , a-t-il fait valoir en entrevue. Ici aussi, les clients devaient se déplacer pour récupérer leur repas.

Cette formule aura permis au Riviera de ne perdre que de 20 à 30 $ par client, par comparaison avec ce que celui-ci aurait déboursé s’il avait été attablé dans l’établissement, selon M. Taspinar.

Depuis la réouverture, nous avons de 150 à 160 couverts quotidiennement. C’est comme si on était samedi tous les jours. Une citation de :Can Taspinar, directeur général, Riviera

Grâce à cette adaptation à la pandémie, le restaurant n'a pas été relégué aux oubliettes.

Une clientèle particulière

La pandémie n'aura pas eu d'effet sur la qualité de restaurants comme L'Orée du Bois ou le Riviera, mais la clientèle a, quant à elle, beaucoup changé.

Les restaurants dits haut de gamme ont surtout une clientèle d'affaires , a expliqué François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec.

François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec Photo : Radio-Canada

Avec le télétravail, ces clients, de même que la clientèle internationale et les employés gouvernementaux, ont déserté ce type de restaurants.

Au-delà de la clientèle, il y a la difficulté de trouver du personnel hautement qualifié, un défi important alors que la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir partout.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Catherine Morasse