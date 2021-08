COVID-19 : Windsor-Essex a le taux de tests positifs le plus élevé en Ontario

Le bureau de santé publique a signalé 69 nouveaux cas de COVID-19 vendredi, ainsi que le décès d’une femme dans la cinquantaine.

Avec ce nombre de cas locaux de COVID-19 qui a plus que doublé par rapport à la semaine dernière, le médecin hygiéniste de Windsor-Essex prévient qu’il s’agit d’un moment très critique dans la lutte contre la pandémie.

Les cas sont en augmentation et ils touchent principalement les personnes non vaccinées. Nous devons donc augmenter notre taux de vaccination… et ceux qui sont vaccinés ne sont pas à l’abri non plus , a déclaré le Dr Wajid Ahmed, qui a fait le point en direct sur YouTube vendredi matin.

M. Ahmed a également présenté son résumé épidémiologique hebdomadaire, fournissant des données qui démontrent comment la pandémie s’intensifie rapidement dans la région.

Le taux hebdomadaire de cas par 100 000 habitants — une mesure clé — est passé de 37,3 à 69,4 depuis jeudi dernier.

Il s’agit d’une augmentation considérable. Le pourcentage de positivité est très élevé dans la tranche d’âge des 18 à 34 ans, soit près de 12 à 13 % , a-t-il déclaré.

Au total, 353 cas sont actifs dans Windsor-Essex et il y a huit foyers d'infection, ce qui démontre que le variant Delta se répand dans la région.

M. Ahmed a affirmé que des pourparlers étaient en cours à ce propos.

Il y a une discussion beaucoup plus large qui se déroule à d’autres instances également, à savoir ce que nous devons faire en tant que province, ce que nous devons faire en tant que région pour avoir certaines politiques ou certaines mesures de contrôle en place.

À ce jour, sept personnes sont hospitalisées pour la COVID-19 dont six qui ne sont pas vaccinées.

Selon le bureau de santé, 70,5 % des résidents de Windsor-Essex qui sont admissibles au vaccin ont reçu les deux injections, et le pourcentage de personnes ayant reçu au moins une dose est de 78 %.

Le bureau de santé a annoncé jeudi que le centre de vaccination de masse de Leamington, situé au centre récréatif Nature Fresh Farms, fermera ses portes samedi. Le dernier centre de vaccination de masse restant se trouve dans l’ancien magasin Sears du Devonshire Mall à Windsor.

Ailleurs dans la région

La santé publique de Chatham-Kent a signalé vendredi une augmentation de six nouveaux cas de COVID-19. Le nombre total de cas actifs dans la région est de 33.

Sarnia-Lambton a enregistré deux nouveaux cas de COVID-19. Dix-neuf sont considérés comme actifs dans l’ensemble.