Les deux cas de variant Delta au Yukon ont été introduits au territoire en provenance de l'extérieur.

Les deux personnes infectées sont en isolement, l’une chez elle, et l’autre, à l'hôpital. Toutes les personnes exposées au virus ont été contactées et sont à présent, elles aussi, placées en isolement.

Aucun avis d’exposition n’a été publié pour ces cas, même si la médecin hygiéniste en chef par intérim, Catherine Elliott, déclare qu’elle ne serait pas surprise de voir un ou plusieurs cas positifs détectés dans les jours à venir .

Même si c’est une nouvelle sérieuse, nous devons nous rappeler que nous sommes très bien préparés pour cette réalité , a indiqué le premier ministre, Sandy Silver. Ce variant est au Canada depuis un moment, et nous savons quoi faire.

Les autorités rappellent l’importance et l’efficacité de la vaccination contre les variants, comme le variant Delta, et que celle-ci en fait une maladie en grande partie évitable .

Si on fait le choix de ne pas se faire vacciner, on s'expose, soi-même et ses proches, au risque d'être contaminé.

Même s’il laisse moins de place aux erreurs, nous sommes prêts pour le variant Delta. Une citation de :Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon

Le premier ministre, Sandy Silver, a confirmé sa volonté de lever l'état d’urgence dès le 25 août.

Selon lui, même sans l’état d’urgence, le territoire dispose de moyens pour s’adapter en cas de nouvelle vague ou d’évolution de la situation : L’état d’urgence peut être levé, nous avons toujours la loi sur les mesures d’urgence (CEMA) en place et à notre disposition au besoin.

Jeudi après-midi, le Yukon enregistrait 3 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 50 cas actifs au territoire. En tout, 616 personnes se sont remises de la maladie depuis le début de la vague en juin dernier.