Le Chenil du Chien-Loup bonifie son offre d’hébergement à Berry

Le Chenil du Chien-Loup offre des balades en traîneau à chiens depuis plus de 20 ans dans la région. Éric Forget propose aussi des randonnées de traîneau à cheval sur sa propriété, ainsi que des forfaits de canot-camping sur l’Harricana. Maintenant, il souhaite partager son coin de paradis avec plus de visiteurs.

Les pieux sont plantés jusqu'à dix pieds de profondeur et les poutres en acier s'apprêtent à recevoir la structure du plancher du futur chalet. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le projet consiste à offrir un plus large éventail d’hébergement pour nos touristes. Surtout des touristes qui viennent de l'extérieur, mais aussi beaucoup de la région. Alors on construit une yourte et un nouveau chalet pièce sur pièce, tout fait à la main. Habituellement, nos gens dorment dans des tentes de prospecteur isolées, mais là on vient agrandir notre éventail de logements disponibles. C’est sûr qu’on va doubler, tripler notre achalandage , estime Éric Forget, qui a reçu un soutien de 15 000 dollars du Fonds touristique de la MRC Abitibi pour ce projet.

Le plus naturel possible

La yourte et le chalet prendront place en forêt toujours sur la propriété du Chenil du Chien-Loup.

Cette forêt-là a été bûchée il y a 25 ans. Nous, on a replanté 55 000 arbres, on l’a jardinée au fil des années. C’est sûr que le concept, c’est de garder ça le plus naturel possible , précise le promoteur.

La rivière Davy traverse les terres d'Éric Forget. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce coin de terre est traversé par la rivière Davy. C'est une rivière qui est méconnue. On ne pense pas à aller canoter, à aller skier, à aller faire du traîneau à chien sur cette rivière-là. C’est d’une beauté. Il y a des animaux, une variété, des lynx, des loups, des coyotes, des orignaux, des loutres… c’est vraiment sauvage. Il y a une belle biodiversité ici , fait-il valoir.

De l’hébergement écologique

Éric Forget éprouve un véritable attachement à la nature. Il souhaite que son projet d’hébergement soit le plus écologique possible. On va retrouver une petite cuisine, un four au gaz, un poêle à bois, pas d’eau courante, une toilette au compost. C’est sûr qu’il n’y aura pas d'électricité, on garde ça naturel. Il va y avoir un petit panneau solaire pour avoir une ou deux ampoules , souligne-t-il.

Pour construire le chalet et la structure de la yourte, Éric Forget utilise un moulin à scie faite maison par son père et qui utilise de l'huile à friture. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Et toute la construction est faite à la main, à l’exception d’une partie de la yourte. On va retrouver un chalet pièce sur pièce fait à l’ancienne avec le bois qu’on a coupé sur notre terre, puis qu’on a scié avec une scierie qu’on a fabriquée. En fait, le chalet, on le construit puis personne ne va s’imaginer qu’il vient juste d’être construit. Ça va faire comme s’il avait toujours été là , assure Éric Forget.

Il croit être en mesure d’offrir son nouvel hébergement dès cet hiver.