De nouvelles divisions scolaires de Winnipeg exigeront le port du masque en septembre

Trois autres divisions scolaires de Winnipeg exigeront le port du masque obligatoire pour tous les élèves, le personnel et les visiteurs à la reprise des cours cet automne.

Il s’agit des divisions scolaires de Winnipeg, de River East Transcona et de Pembina Trails. Toutes ont annoncé leur décision vendredi.

La Division scolaire Pembina Trails obligera également tout son personnel à être vacciné.

Elle emboîte ainsi le pas à la Division scolaire Louis-Riel qui requiert la vaccination obligatoire pour son personnel.

Rien n'a encore été annoncé à ce sujet pour les divisions scolaires de Winnipeg et de River East Transcona.

La Division scolaire de Winnipeg a pris la décision de rendre le masque obligatoire après qu'une demande au ministre de l’Éducation, Cliff Cullen, ait été faite afin que la politique du gouvernement sur le sujet soit reconsidérée. Cette demande est toutefois restée sans réponse, affirme la Division scolaire dans un communiqué.

Le plan provincial pour la rentrée des classes recommande fortement le port du masque dans les écoles, sans pour autant l’exiger.

Plusieurs universités et collèges de la province, dont l’Université du Manitoba et l’Université de Winnipeg, ont aussi statué sur l'obligation d'être vacciné et de porter le masque.