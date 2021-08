Les récentes prouesses d'Ève Gascon au camp des recrues des Olympiques de Gatineau rappellent que le moment de l'année où les arénas de la région grouillent habituellement de jeunes hockeyeuses et hockeyeurs arrive à grands pas.

La dernière saison est à oublier. À l'automne, les équipes ont été aux prises avec une deuxième vague de COVID-19 et une troisième vague est venue gâcher la fin de saison, lors de la période hivernale. Pendant le peu de temps où l'Outaouais ne se trouvait pas en zone rouge, les exercices possibles à faire à l'entraînement n'étaient pas très nombreux.

Depuis, la campagne de vaccination a nettement progressé, les joutes de sports d'équipes estivaux se déroulent sans éclosions de COVID-19 à signaler et les équipes professionnelles de la région ont recommencé à performer avec des partisans dans les gradins. Ce n'est plus une utopie, une saison de hockey normale est dans les cartes.

On est super enthousiastes à l'idée de recommencer le hockey sous la forme qu'on connaissait. Ce qui va changer par rapport à la dernière année, c'est qu'on peut recommencer les matchs, les entraînements et les compétitions avec contact dans les catégories où c'est autorisé , explique Claudine Bourgeois, la directrice des communications chez Hockey Outaouais.

Les camps d'entraînement de niveau AAA ont déjà débuté, ceux du AA se mettront en marche la semaine prochaine et le reste des joueurs fouleront la glace, pour la première fois, au mois de septembre.

L'engouement est au rendez-vous, si bien qu'Hockey Outaouais s'attend à recevoir environ le même nombre d'inscriptions que lors des saisons précédant la pandémie. Les équipes seront formées d'un maximum de 12 joueurs pour ne pas excéder la limite de 25 joueurs par plateau lors des matchs.

La directrice des communications d'Hockey Outaouais, Claudine Bourgeois (archives) Photo : Radio-Canada

Ça va vraiment bien : les jeunes sont fébriles à l'idée de recommencer, donc on les invite à s'inscrire pour recommencer à bouger en pratiquant leur sport préféré , rajoute la porte-parole d'Hockey Outaouais.

Évidemment, il y aura encore certaines mesures de précaution comme le lavage des mains, le port du masque dans les vestiaires et la distanciation sociale, autant que possible, à l'extérieur de la patinoire. Mais pourrait-il y en avoir d'autres?

Hockey Québec est toujours en attente d'une réponse claire de la Santé publique à ce sujet, selon Mme Bourgeois. Les parents pourraient bien devoir présenter leur passeport vaccinal pour accéder à la pratique de leur enfant dans un aréna municipal, au Québec.

Peu importe la décision du gouvernement, les amateurs de hockey souhaitent surtout vivre une saison sans interruption, qu'il y ait une quatrième vague de COVID-19 ou non. En attendant d'avoir une meilleure idée des mesures sanitaires qui devront être implantées, Hockey Outaouais poursuit son travail de recrutement.