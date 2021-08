« Je comprends la douleur d'être considéré comme inférieur », assure Jagmeet Singh

On dit que les gestes parlent plus fort que les mots. C'est visiblement ce que Jagmeet Singh a tenté d'illustrer vendredi, en passant la journée dans la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan, où des centaines de tombes non marquées ont été découvertes près de l'ancien terrain du pensionnat de Marieval.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) y a donné un point de presse où il s'est montré très ému par le sort des Premières Nations au pays, faisant un parallèle avec sa propre expérience en tant que sikh ayant fui l'Inde pour se réfugier au Canada.

Je comprends la douleur de ne pas être valorisé, d'être considéré comme inférieur , a-t-il lancé, invité à distinguer son leadership de celui de Justin Trudeau sur les questions autochtones. J'ai vécu une vie différente [de la sienne].

Les autres politiciens n'ont peut-être jamais expérimenté ce que ça fait d'être considérés comme inférieurs en raison de leur apparence. Moi, je sais ce que ça fait. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD

Et c'est ainsi que les Autochtones se sentent depuis tellement longtemps , a-t-il ajouté.

Le chef néo-démocrate se trouvait à Cowessess pour rencontrer le chef Cadmus Delorme – qui portait un kirpan, symbole du combat pour la justice, tout juste offert par Jagmeet Singh – et visiter le lieu où ont été trouvées 751 tombes non marquées. Il s'y est recueilli un bref moment, expliquant un peu plus tard avoir en fait médité sur la question de l'injustice.

Jagmeet Singh a offert un kirpan qu'il a longtemps porté avec lui au chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, en signe de leur combat commun pour la justice. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

On ne fait qu'un. Nous sommes tous connectés. Et donc, en voyant cette injustice contre les peuples autochtones, nous devrions la ressentir dans nos cœurs, comme une injustice contre chacun d'entre nous.

Invité à réagir au sort des enfants morts dans les pensionnats pour Autochtones en tant que futur papa, Jagmeet Singh s'est montré particulièrement émotif. Il ne s’agit pas de moi qui deviendrai papa, ici. Il est question des Autochtones que l’on prive de justice et de leur dignité , a-t-il fini par répondre, la voix brisée, après un moment de silence.

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, ou encore, métis ou inuit, ont été forcés de fréquenter des écoles gérées par l'Église et financées par le gouvernement entre 1870 et 1997. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a révélé les noms ou les informations de plus de 4100 enfants qui sont morts, la plupart en raison de malnutrition ou de maladies, alors qu'ils fréquentaient ces écoles.

Un crime doit être traité comme un crime, dit Singh

Le chef néo-démocrate a, sans équivoque, blâmé le gouvernement du Canada pour la mort de milliers d'enfants dans des pensionnats pour Autochtones au pays.

C’est une honte nationale. C’est une horreur. […] Ce qui est pire encore, c’est le fait que c’est un génocide causé par le gouvernement, par l’État qui doit protéger la population et les droits de la personne.

L’État a tué les enfants autochtones. Et le traumatisme continue jusqu’à aujourd’hui, ce n’est pas une blessure ancienne , a-t-il souligné, assurant qu'elle se transférait de génération en génération. C’est mon engagement que l’on demande la justice.

Pour y arriver, il suggère notamment de mettre en oeuvre toutes les recommandations du rapport de la Commission de vérité et réconciliation qui restent en suspens, dont celles qui demandent la création d’un Conseil national de la réconciliation chargé de suivre les progrès accomplis.

Son parti promet aussi, s'il venait à diriger le pays, de poursuivre les responsables en nommant un procureur spécial et en exigeant la publication de tous les dossiers des pensionnats par les gouvernements et les églises concernés. C'est un crime et ça doit être traité comme un crime , a affirmé Jagmeet Singh, disant être prêt à invoquer la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre pour ce faire.

C'est la première fois qu'un chef de parti aborde la question autochtone de front depuis le début de la campagne électorale.

Les accusations ne relèvent pas du politique, répond Trudeau

En point de presse vendredi, le chef libéral n'a pas voulu s'engager à ouvrir une enquête criminelle sur les enfants disparus des pensionnats autochtones. Ce n'est pas une décision politique de porter des accusations , a invoqué Justin Trudeau.

C'est fait par des enquêteurs indépendants de manière responsable, une combinaison des services de police et des poursuites pénales , a-t-il expliqué, en affirmant qu'un gouvernement libéral s'assurerait qu'il y aura des conséquences .

Mais nous avons indiqué très clairement que nous nous attendons à ce que ce travail soit fait, parce que c'est ce que les Autochtones et tous les Canadiens demandent , a-t-il ajouté.

Justin Trudeau a par ailleurs indiqué que chacune de ses promesses faites depuis le début de la campagne comportait en fait un volet et des fonds consacrés spécifiquement aux Autochtones.

Erin O’Toole faisait campagne à Winnipeg vendredi, où il a procédé à une annonce concernant l'emploi. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Du côté conservateur, Erin O'Toole assure avoir proposé d'adopter une approche bipartisane, il y a trois mois , sur la mise en oeuvre de certaines recommandations du rapport de la Commission de vérité et réconciliation. On doit avoir une approche d’action [...] en ce qui concerne les enfants disparus dans les pensionnats autochtones.

Il a toutefois dû défendre l'une des mesures comprises dans sa plateforme électorale qui prévoit des changements au Code criminel canadien afin de pouvoir interrompre les manifestations qui visent des infrastructures critiques, comme des ponts, des pipelines et des chemins de fer.

Certains estiment que cette proposition vise injustement les Autochtones, après que des militants des Premières Nations eurent bloqué des chemins de fer à l'hiver 2020.

C’est très important de défendre le droit de manifester, mais pas avec des blocus ferroviaires illégaux. C'est injuste pour les travailleurs, et pour les Premières Nations, d’arrêter les exportations et les emplois dans les secteurs ferroviaires et autres , a-t-il répliqué, assurant préconiser une approche équilibrée sur le sujet.