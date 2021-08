Lutte contre les feux de forêt : que proposent les différents partis aux élections?

Parti conservateur du Canada

Le Parti conservateur du Canada (PCC) fustige la gestion des feux de forêt du gouvernement libéral. Mercredi, le chef du parti, Erin O’Toole, a exhorté le premier ministre, Justin Trudeau, à se doter d’un plan d’action et à envoyer plus de renforts des Forces armées canadiennes.

Le PCCParti conservateur du Canada critique également le fait que des élections fédérales ont été déclenchées au moment où des incendies font rage en Colombie-Britannique.

Les Britanno-Colombiens doivent déjà faire face à la menace de tout perdre, et maintenant ils doivent penser à la politique , déplore Erin O’Toole.

Erin O'Toole s'adresse aux médias, durant le lancement de sa campagne électorale à Ottawa. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Les conservateurs estiment que la priorité du gouvernement aurait dû d'être au chevet des évacués et des communautés touchées par les feux.

Pour lutter contre les incendies, le parti propose d’investir dans des technologies pour améliorer la détection des feux de forêt et ainsi mieux prévoir leur comportement.

Le PCCParti conservateur du Canada veut également élaborer une stratégie sur l’avenir de la foresterie pour lutter plus globalement contre les changements climatiques.

Nous allons travailler avec les provinces, les territoires et l’industrie pour élaborer une vision de l’avenir de la foresterie, avec des mesures pour lutter contre le changement climatique et concevoir de nouvelles technologies du bois et de nombreux bioproduits , promet le parti.

Parti libéral du Canada

Le Parti libéral du Canada propose la formation de 1000 nouveaux pompiers communautaires pour répondre aux prochaines saisons de feux de forêt.

Il y consacrerait un montant de 50 millions de dollars, qui devrait aussi servir à financer et à soutenir des services d’incendies gérés par des communautés autochtones. Les libéraux veulent ainsi mieux intégrer des stratégies axées sur le savoir traditionnel autochtone dans la gestion des incendies .

Le brûlage contrôlé, utilisé ici près d'Oliver, dans la vallée de l'Okanagan, est une technique ancestrale de lutte contre les feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lepoutre

Un autre investissement de 450 millions de dollars est prévu pour doter les pompiers de meilleurs équipements et acheter des avions fabriqués au Canada pour combattre les incendies.

Les canicules et les feux de forêt dévastateurs partout au Canada cet été rappellent l’urgence de lutter contre les changements climatiques et de s’y adapter. Une citation de :Parti libéral du Canada

Le PLCParti libéral du Canada propose également de rendre les habitations plus résistantes aux incendies, en créant une évaluation des maisons en matière de changement climatique et en élargissant les critères d’admissibilité à des programmes de rénovation. Le parti de Justin Trudeau promet aussi de s’associer au secteur privé pour réduire les primes d’assurance.

Enfin, les libéraux souhaitent atténuer les effets des changements climatiques, à travers, notamment, des activités d’atténuation des feux de forêt, de rétablissement de systèmes de gestion des eaux pluviales et de restauration des zones humides .

Parti vert du Canada

Le Parti vert du Canada ne dévoile pas encore de mesures prises pour lutter contre les feux de forêt, mais, plus largement, il veut se doter d’un plan ambitieux et réalisable pour faire face aux changements climatiques.

Aujourd'hui, alors que des personnes dans l’ensemble du pays perdent leur maison et leur communauté à cause des incendies de forêt, que les cultures et la vie marine cuisent sous la chaleur, et que la population de l'Ouest canadien fait face à la mort et aux effets dévastateurs sur la santé de la fumée et de la chaleur, on nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas préparés et que le gouvernement joue un jeu dangereux avec notre avenir , déplore la cheffe du parti, Annamie Paul.

Annamie Paul est la cheffe du Parti vert du Canada. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Le Parti vert promet une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005, notamment avec l’annulation de tous les projets de pipelines, la fin de toutes les subventions au secteur des combustibles fossiles ou encore des investissements dans les énergies renouvelables et les technologies propres.

Malheureusement, le gouvernement fédéral prend de plus en plus de retard par rapport à nos partenaires internationaux en ce qui concerne ses ambitions en matière d'action climatique. Une citation de :Parti vert du Canada

Malgré nos multiples relances, ni le NPD ni le Bloc québécois n’ont répondu à nos sollicitations au moment de la rédaction de cet article.

Qu’en pensent les électeurs?

Dans de nombreuses communautés touchées par les feux de forêt, l’humeur ne semble pas être aux élections.

Jérôme Wowchuk, qui réside près de Kelowna, déplore le fait que des élections ont été déclenchées alors que la situation des feux est préoccupante et nécessiterait, selon lui, une plus grande attention.

Parfois, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de Justin Trudeau. La situation est vraiment difficile ici; il devrait être sur place à nos côtés , affirme-t-il.

Annie Bourret, qui habite à Ashcroft, est du même avis : le moment n’est pas opportun.

On a vécu pendant près de six semaines un stress quotidien, une inquiétude, une angoisse causés par la présence très proche des flammes. On en a assez comme ça , dit-elle.

Cette électrice attendrait d’un gouvernement fédéral plus de ressources matérielles et financières, comme l’envoi plus systématique des Forces armées canadiennes ou encore de l’aide aux organismes communautaires.

Quelque part, c’est une question de vie ou de mort. Ces feux ont créé un stress monumental et quotidien chez tout le monde. Une citation de :Annie Bourret, habitante d'Ashcroft

Un hélicoptère survole le feu de Tremont Creek, près d'Ashcroft, en Colombie-Britannique. Photo : BC Wildfire/Twitter

Annie Bourret souhaiterait aussi voir une meilleure planification en amont et davantage de coopération avec les Premières Nations, des personnes qui connaissent le terrain depuis des millénaires et qui pourraient nous aider localement , estime-t-elle.

Des promesses électorales avec du plein emploi ou des allègements pour les primes d’assurance, ça ne suffit pas, c’est loin de nos problèmes. Une citation de :Annie Bourret, habitante d'Ashcroft

Annie Bourret note quelques bonnes mesures du Parti libéral, mais trouve son discours ronflant .

Désabusée par ces élections, elle croit surtout aux initiatives à l’échelle locale.