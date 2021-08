Des aînés manifestent à Edmonton contre les travaux d'embellissement d'un coin de rue

Un groupe d’aînés vivant dans le quartier Strathearn, à Edmonton, craint que le coin de rue où ils se rencontrent devienne moins accessible à cause des travaux de la nouvelle ligne de train léger Valley.

Cette semaine, plus d’une douzaine de manifestants se sont réunis plusieurs fois au coin de la 92e rue et de la 95e avenue, car ils s’opposent au projet d’un espace vert qui inclut l’installation d’une bande de gazon sur le trottoir.

Ce n’est pas logique d’installer du gazon devant des commerces , dit Margaret McEachern, une des 300 aînés qui vit à proximité.

Les responsables de TransEd, le consortium chargé de la construction, rappellent que le projet d’embellissement comprend aussi un trottoir en béton, mais les personnes âgées préfèrent que tout l’espace soit bétonné pour leur sécurité.

Selon John Cromardy, le gazon est une erreur. Photo : Radio-Canada / Madeleine Cummings

John Cromardy, locataire de la résidence pour aînés du quartier, explique qu’il se rend à ce coin de rue trois fois par jour à bord de son fauteuil roulant motorisé.

Il ne veut pas de ce gazon : si elle est mouillée, les roues [du fauteuil roulant motorisé] tournent dans le vide .

Des travaux qui bousculent les habitudes

Avant les travaux, les locataires de la résidence pour aînés n’avaient qu’une seule rue à traverser pour se rendre à leur lieu de rencontre. Mais depuis, ils doivent faire un détour et traverser trois rues.

Ils se plaignent également du manque d’accessibilité, car des bouts du trottoir ont été retirés, mettant à nu le gravier.

Joe Clare, propriétaire d'un des immeubles situés à cet endroit, dit que des problèmes d'accessibilité ont été signalés à plusieurs reprises.

Une femme a été percutée par une voiture et une autre personne a trébuché sur le gravier , se souvient Monsieur Clare.

Nous avons vu tellement de gens se blesser. Une citation de :Joe Clare, le propriétaire d’un des immeubles

Le porte-parole du consortium, Dallas Lindskoog, écrit dans un courriel que le passage piéton doit ouvrir bientôt. Il est toujours fermé à ce jour.

Il a également écrit que les plans du projet avaient reçu l’appui du public lors de consultations qui ont eu lieu entre 2013 et 2014. Le nouveau trottoir et la rampe d’accès répondent aux normes d’accessibilité et de sécurité de la Ville d’Edmonton , peut-on lire dans la déclaration écrite.

Joe Clare dit être en discussion avec la Ville pour construire un petit parc devant son immeuble.

Une idée que Margaret McEachern et d’autres aînés appuient : nous voulons que TransEd nous écoute.

Avec des informations de CBC