Encore quelques jours de chaleur en Abitibi-Témiscamingue

Les températures chaudes et humides devraient persister encore quelques jours selon Environnement Canada, qui émet d’ailleurs un avertissement de chaleur.

Un indice humidex de 40 est prévu pour plusieurs secteurs de la région. Le Témiscamingue sera plus durement touché.

La température devrait chuter au milieu de la semaine prochaine.

Cette chaleur est difficile pour le corps humain. Les personnes doivent trouver des endroits frais ou tenter de faire baisser la température de leur corps comme l’explique le météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault.

Le problème, c’est que le corps a travaillé beaucoup pour combattre cette chaleur-là pour se rafraîchir si possible. Si on ne peut pas avoir de l’aide extérieure comme se baigner ou être dans l’air climatisée, il faut trouver des moyens d’alléger cette pression-là. On peut y aller avec une débarbouillette et de l’eau, ça va aider la peau et notre corps à se rafraîchir. On doit apaiser la température de notre corps , dit-il.

L'indice humidex a aussi des impacts sur certains événements qui doivent se tenir en fin de semaine.

C'est le cas de Beauce Carnaval, dont les manèges sont installés à Rouyn-Noranda, qui a repoussé son heure d'ouverture vendredi.