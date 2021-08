Simon Bérubé officiellement candidat dans Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

Celui qui était candidat à l'investiture du Bloc québécois (BQ) dans la circonscription de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Simon Bérubé, est désormais officiellement candidat. Il souhaite faire de l'environnement et de l'économie ses priorités pour sa campagne.

Simon Bérubé s'est présenté ainsi que ses priorités en conférence de presse vendredi matin.

Le candidat natif de Saint-Pacôme, dans le Kamouraska, est conseiller en relations internationales et a été journaliste.

Il a indiqué que ses priorités pour la présente campagne électorale fédérale sont l'environnement, l'économie et l'innovation ainsi que la solidarité sociale.

Seul un député du Bloc québécois et une députation forte du BQ feront passer les intérêts de la circonscription ici, en premier. Seul le BQ peut offrir ça. Une citation de :Simon Bérubé, candidat du Bloc québécois dans Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

Il souhaite offrir un visage nouveau comme choix aux électeurs de la circonscription.

Je rencontre les gens. [...] Je les sens ouverts à de nouvelles idées et à un nouveau visage aussi du côté politique parce qu'on ne se cachera pas que, depuis 2009, ce sont les deux mêmes visages qui se succèdent. Or, on est rendus en 2021. Depuis 2009, les enjeux ont changé , indique Simon Bérubé.

Le candidat du Bloc québécois dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Simon Bérubé, en compagnie de Paul Lemieux qui était l'agent officiel de l'ex-député de Kamouraska-Témiscouata, Claude Béchard, et qui lui donne son appui. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Il ajoute qu'il souhaite visiter toutes les municipalités et villes de la circonscription. Simon Bérubé ajoute qu'il a d'ailleurs commencé à parcourir les municipalités situées le long du littoral.

M. Bérubé se mesure dans la circonscription au député sortant, le conservateur Bernard Généreux, au candidat libéral François Lapointe et au candidat du Parti populaire du Canada, Iohann Langevin.

Aucun candidat du Nouveau Parti démocratique et du Parti Vert n'a encore été investi dans le comté.

D'après les informations de Fabienne Tercaefs