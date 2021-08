46 nouveaux cas de COVID-19 signalés vendredi en Atlantique

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick signale vendredi la découverte de 34 nouveaux cas de COVID-19 dans la province et précise que 30 de ces personnes n’étaient pas « pleinement vaccinées » lorsqu’elles ont contracté la maladie.

Jeudi, la province avait signalé 23 nouvelles infections, dont 19 chez des personnes n’ayant pas reçu leurs deux doses de vaccin.

La province se rapproche dangereusement de son record de cas quotidien, atteint le 17 janvier 2021. Ce jour-là, 36 nouveaux cas avaient été signalés par la santé publique.

À ce jour, 72 % des résidents du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19. Environ 83 % des résidents ont reçu au moins une dose.

Le risque de développer des symptômes sérieux de COVID-19 et le risque de décès sont considérablement moins élevés chez les personnes ayant reçu deux doses de vaccin.

Il y a désormais 152 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique du Nouveau-Brunswick, mais une seule de ces personnes était hospitalisée, vendredi.

Onze des nouveaux cas signalés vendredi ont été dépistés dans la région de Moncton, et le même nombre dans celle de Fredericton. On a dépisté neuf nouveaux cas dans la région de Saint-Jean, deux dans celle de Miramichi et un dans la région d’Edmundston.

10 nouveaux cas en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, où l’on signale vendredi 10 nouvelles infections, il y a 41 cas actifs de COVID-19 qui sont identifiés. Une personne ayant contracté le virus se trouve à l’hôpital aux soins intensifs.

Plus de 69 % des Néo-Écossais admissibles au vaccin contre la COVID-19 en ont reçu deux doses, et 77 % ont au moins reçu leur première dose.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a par ailleurs renouvelé une fois de plus l’état d’urgence qui prévaut sans interruption depuis le 22 mars 2020.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur le 22 août à midi et le restera jusqu’au 5 septembre, à moins que le gouvernement n’y mette fin ou la prolonge.

2 nouvelles infections à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador signale vendredi deux nouveaux cas de COVID-19. Il fait état de 14 cas actifs, mais d’aucune hospitalisation.

Les plus récentes données partagées par la province indiquent que 70 % des résidents admissibles ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 85 % ont obtenu leur première dose.

Pas de nouveaux cas à l'Île-du-Prince-Édouard

Il y a 7 cas actifs identifiés à l’Île-du-Prince-Édouard et aucune hospitalisation liée à la COVID-19.

Chez les 12 ans et plus à l’Île-du-Prince-Édouard, neuf personnes sur 10 ont reçu au moins une dose du vaccin, et 75 % sont adéquatement vaccinées.