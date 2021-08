Dans une conférence de presse pour faire le point sur la situation, le commandant en chef de l’armée américaine a cependant assuré qu'il mobilisera tous les moyens possibles pour y parvenir.

Selon lui, le pont aérien qu'assurent ses troupes depuis l'aéroport de la capitale afghane est l’un des plus difficiles de l’histoire .

Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour assurer l'évacuation en toute sécurité de nos alliés et partenaires afghans, ainsi que des Afghans qui pourraient être pris pour cibles en raison de leur association avec les États-Unis. Une citation de :Joe Biden, président des États-Unis

Malgré le chaos qui règne toujours à l’aéroport de la capitale afghane, M. Biden a plaidé que la situation s’y est améliorée depuis le début de la semaine, grâce au travail des 6000 soldats américains qui y assurent maintenant les opérations.

Selon lui, 13 000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan depuis le 14 août, et 18 000 depuis juillet, sans compter ceux qui ont pu quitter les lieux à bord de vols privés mis en œuvre par le gouvernement américain .

Le président a également révélé lors de ce point de presse que pas moins de 204 journalistes, notamment du New York Times, du Washington Post et du Wall Street Journal, ont été évacués plus tôt cette semaine.

Il a aussi annoncé que les questions entourant la situation en Afghanistan seront débattues la semaine prochaine lors d’une réunion du G7, le groupe de grands pays industrialisés dont fait partie le Canada.

Plus tôt cette semaine, le président Biden avait indiqué que les troupes américaines pourraient demeurer en Afghanistan au-delà du 31 août, date à laquelle elles doivent normalement s’être retirées.

À ce sujet, il a réitéré vendredi que tous les Américains et leurs alliés pourraient avoir été évacués à cette date, mais en précisant que cela sera réévalué au fur et à mesure que la situation évolue.

