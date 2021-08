Plus de bus et autres nouveautés dans Beauport dès samedi

Tous les jours, c’est 120 nouveaux départs. Ça représente environ une augmentation de 20 % du trafic. C’est un investissement de 2,5 millions de dollars annuellement , annonce Alain Mercier, le directeur général du RTC.

Après Saint-Augustin, Cap-Rouge, Val-Bélair et Neufchâtel, c’est au tour de Beauport de connaître une refonte de son système de transport en commun. Selon le responsable du RTC Réseau de transport de la Capitale , il était temps et cela devenait nécessaire.

On a observé un achalandage inférieur dans Beauport par rapport à d’autres secteurs similaires. Des destinations étaient mal desservies. Par exemple, les parcs industriels, l’avenue D’Estimauville ou l’hôpital de l’Enfant-Jésus.

Toutes les 15 minutes

Certains tracés étaient complexes. Selon le moment de la journée, des lignes changeaient de parcours. De quoi perturber les usagers. Plus rien de tout ça désormais. Simplification et uniformisation sont les mots d’ordre.

Le but est maintenant de proposer un départ de bus, quelles que soient les lignes qui circulent dans le coin, toutes les 15 minutes, et non plus toutes les 30 minutes ou toutes les heures, voire seulement aux heures de pointe.

Ce sera notamment le cas pour les parcours qui desservent les rues Clemenceau et Seigneuriale, deux axes à forte concentration d’activités économiques, commerciales et résidentielles.

Avec ses ajouts et ses prolongations de lignes, le RTC Réseau de transport de la Capitale relie des secteurs qui ne l’étaient pas auparavant. Un usager pourra se rendre jusqu’à la chute Montmorency depuis Charlesbourg.

Ces modifications sont attendues par une bonne partie de celles et ceux qui se déplacent en bus dans Beauport. Et ils l’ont fait savoir. Pendant l’hiver 2019-2020, le RTC Réseau de transport de la Capitale a sondé sa clientèle, que ce soit en ligne ou directement.

Commentaires et suggestions

On a lancé une consultation, on a fait des forums de discussion et on a installé 11 kiosques. On voulait s’assurer qu’on répondait aux besoins des clients existants , renseigne Alain Mercier.

Autant d’initiatives qui n’ont pas été ignorées par le public. Près de 1000 suggestions et 1200 commentaires ont été formulés sur Internet; 500 personnes se sont présentées et ont donné leur avis à un agent en poste dans un kiosque.

Le RTC Réseau de transport de la Capitale avait pour objectif de mettre en place tous ses nouveaux services dans Beauport l’été dernier. Mais la pandémie l’a contraint à repousser ses plans d’un an.

Pas avant, pas après, car la fin août, avant la rentrée et la reprise des cours, est traditionnellement une période stratégique.

Les familles veulent avoir un plan pour leurs trajets. C’est important pour nous de leur donner une offre avant que les habitudes s’installent , explique le directeur général du réseau.

En intensifiant le trafic dans Beauport, le RTC espère augmenter l'achalandage sur ses lignes dans le secteur. Photo : Radio-Canada

Beauport n’est pas la dernière étape du plan de restructuration du RTC Réseau de transport de la Capitale .

On a du développement à faire dans Limoilou et Charlesbourg. On a aussi des demandes de services additionnels dans les secteurs nord et nord-est.