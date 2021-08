Un spectacle de la poétesse Rupi Kaur sur Amazon Prime Video dès le 27 août

Rupi Kaur est une autrice, artiste et interprète qui a atteint la célébrité avec ses recueils de poésie et ses illustrations sur Instagram, plateforme sur laquelle elle compte 4,3 millions d’abonnés.

Le spectacle d'une heure Rupi Kaur Live a été filmé au début de 2020 au théâtre Orpheum de Los Angeles.

Dans ce spécial, elle interprète des poèmes tirés de ses trois recueils, soit Milk and honey , The sun and her flowers et Home body .

Son site Web indique qu'elle partage également des histoires drôles et intimes sur l'inspiration derrière son travail, abordant les thèmes de l'amour, de la sororité, du traumatisme, de la guérison, de l'immigration, de l'autonomisation et du féminisme.