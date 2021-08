Des familles mises à l'épreuve par la fermeture prolongée des frontières

Joyce McComiskey et son compagnon, Tony Kucharczyk, vivent à environ 20 minutes de voiture.

Mais Joyce McComiskey réside à Sault-Sainte-Marie en Ontario, alors que son partenaire se trouve dans la ville américaine du même nom, de l'autre côté de la frontière.

Depuis mars 2020, chaque fois qu'elle veut rendre visite à son conjoint, l’Ontarienne doit prendre l’avion, ce qui lui coûte environ 1500 $ et implique un passage par Toronto, puis Détroit, en plus de plusieurs heures de trajet en voiture, affirme-t-elle.

Ça fait presque 20 mois qu’il faut que je choisisse entre mon budget, mon travail et ma famille. Je suis fatiguée, je pleure souvent. Ça a un coût pour ma santé et pour celle de ma famille , lâche au bord des larmes Joyce McComiskey.

Elle a pu faire le trajet en avion quelques fois, mais sans sa fille de 16 ans, qui considère M. Kucharczyk comme son père.

Ce dernier peut désormais traverser la frontière terrestre depuis le 9 août pour rendre visite à sa partenaire, mais les multiples conditions pour se rendre au Canada l’obligent à prendre plusieurs jours de congés non payés.

Après un an et demi, on est tous vaccinés, on suit toutes les règles, mais la situation reste la même. Une citation de :Joyce McComiskey, résidente de Sault-Sainte-Marie

Joyce McComiskey garde espoir que la frontière rouvre bientôt des deux côtés grâce à la vaccination et aux règles sanitaires.

Le département américain de la Sécurité intérieure a par ailleurs affirmé vendredi qu'il travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux et ses experts médicaux pour déterminer comment les voyages pourront reprendre d'une façon sécuritaire et durable .

Des relations sociales détruites

Laurie Tannous, avocate en immigration, constate que les relations sociales, mais aussi commerciales sont mises à mal avec le maintien de la fermeture de la frontière.

J’entends tous les jours des gens qui essaient d'aller aux États-Unis pour des procédures médicales, ou des familles dont les parents sont mourants et dont les petits-enfants sont en train de naître. Ces relations sociales personnelles sont détruites. Une citation de :Laurie Tannous, conseillère spéciale pour le Cross Border Institute de l'Université de Windsor et avocate en immigration

Même si les restrictions à la frontière ne s’appliquent pas aux voyages aériens ni aux transports commerciaux, plusieurs entreprises, toutes industries confondues, font les frais de la fermeture de la frontière, affirme l’avocate.

Pour les voyageurs d'affaires, qui n'ont pas nécessairement besoin d'un permis de travail ou qui n'y sont pas admissibles, mais qui ont des entreprises et des clients aux États-Unis et qui ont besoin de s'y rendre seulement pour quelques heures, c'est encore très difficile, constate Laurie Tannous. C'est à l'agent frontalier de décider si oui ou non ce Canadien sera autorisé à entrer au pays à des fins professionnelles.

Tout en prenant en considération l’évolution des cas de COVID-19, l’avocate estime que la frontière pourrait être rouverte à la fin de l’automne.

Les États-Unis font face à une quatrième vague particulièrement dure en raison du variant Delta. Le Canada a toutefois rouvert ses frontières aux Américains vaccinés au début août sous la pression de l’industrie du tourisme.

Avec les informations de Jennifer La Grassa de CBC