Un Ottavien pris à Kaboul attend une réponse du Canada pour son retour

Le Canada a repris, jeudi, ses vols militaires vers Kaboul et le ministère de la Défense nationale a déclaré qu'il continuerait d'opérer des vols à destination et en provenance de l'Afghanistan tant que la situation au sol le permettra.

Amir cherche désespérément à prendre l'un de ces vols. Alors que les talibans resserrent leur emprise sur la capitale, il pense que sa fenêtre pour une tentative d'évasion rétrécit. Amir n'est pas son vrai nom. CBC/Radio-Canada a accepté de protéger son identité pour sa sécurité.

C'est terrifiant parce que je n'ai jamais été dans ce genre de situation , confie Amir, qui se cache chez un membre de sa famille en attendant des réponses.

J'ai l'impression que ma vie est en danger parce que je suis Canadien, donc je ne sors pas beaucoup. Une citation de :Amir

Il affirme avoir entendu le bruit de protestations et de coups de feu à l'extérieur de la maison.

Coincé à Kaboul

Amir et sa conjointe des sept dernières années, Michelle de la Salle, tentent de le faire revenir à Ottawa en toute sécurité depuis environ un mois.

Après avoir été incapable de procéder à l'embarquement de son vol en raison de délais pour les résultats de son test de COVID-19, Amir est allé demander de l'aide à l'ambassade du Canada. Au moment où il est arrivé, le 15 août, l'ambassade était vide.

Depuis, Amir essaie d'obtenir une place sur un pont aérien militaire canadien dès que possible. Les forces américaines sont présentes à l'aéroport de Kaboul, mais elles prévoient se retirer complètement de l'Afghanistan d'ici le 31 août, laissant l'aéroport vulnérable.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a déclaré, jeudi, que les avions que le Canada envoie à l'aéroport de Kaboul devront probablement repartir avec des sièges vides. Il a expliqué aux journalistes que cela était dû aux efforts des talibans pour empêcher les gens de quitter le pays.

Amir a pu réserver un vol commercial pour le 7 septembre, mais il estime qu'il sera trop tard pour s'échapper en toute sécurité. Tous les vols commerciaux sont bloqués , ajoute-t-il.

Le gouvernement fédéral dirige les Canadiens coincés en Afghanistan qui ont besoin d'une aide consulaire vers Affaires mondiales Canada.

Des Afghans grimpent une clôture barbelée pour pénétrer dans l'aéroport de Kaboul. Photo : Reuters / Reuters TV

Mme de la Salle soutient qu'elle a reçu la confirmation qu'Amir est enregistré en tant que citoyen à l'étranger, mais qu'elle n'a pu obtenir aucune information sur les vols à venir en provenance de Kaboul.

J'espère vraiment obtenir bientôt plus de réponses du gouvernement et une orientation, plus d'informations, n'importe quoi , a déclaré Mme de la Salle. Ce serait bien utile d'avoir au moins une idée des délais.

Je ne comprends pas pourquoi le Canada est si lent. Une citation de :Michelle de la Salle, conjointe d'Amir

Du côté d'Affaires mondiales Canada, on dit rester en contact avec les Canadiens en Afghanistan pour la vérification des renseignements personnels et la communication des prochaines étapes , écrit le porte-parole, Jason Kung, dans un courriel.

Ce dernier mentionne qu'il ne peut donner aucun détail sur les opérations pour des raisons de sécurité.

« Je me sens abandonné »

Même si Amir réussit à obtenir une place sur un vol du gouvernement canadien, cela ne garantit pas qu'il rentrera chez lui, à Ottawa. Il affirme que les forces talibanes sont en forte présence dans la ville, ce qui rend les déplacements dangereux.

Il n'y a aucun moyen d'aller à l'aéroport. Je ne sais pas où aller. Une citation de :Amir

Mardi dernier, le chaos à l'aéroport de Kaboul, durant lequel au moins sept personnes sont mortes en tentant de monter à bord ou de s'accrocher à un avion de l'armée américaine, a fait craindre à Mme de la Salle qu'Amir ne soit confronté à un embarquement dangereux.

Ce sera chaotique et les gens essaieront toujours de tendre des embuscades aux avions et d'autres seront laissés derrière , confie-t-elle.

Des Afghans grimpent sur le toit d'un avion à l'aéroport de Kaboul, le 16 août 2021. Photo : Getty Images / WAKIL KOHSAR

Amir souligne qu'il est difficile d'être optimiste devant autant de variables inconnues. Parfois, je suis sans espoir parce que je me sens abandonné. J'ai l'impression qu'ils [les gens de l'ambassade et des ministères impliqués] ne tiennent même pas compte des citoyens encore ici , ajoute-t-il.

Il souhaite que le gouvernement canadien fournisse plus d'informations aux citoyens qui tentent de quitter l'Afghanistan sur les prochains vols. Cela nous donnerait un peu d'espoir , conclut-il.

D'après les informations de Michelle Allan, CBC