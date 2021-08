Gestion des risques d’inondation : la FQM critique la réforme de Québec

Québec entend mieux encadrer la gestion des zones inondables, mais ses propositions soulèvent plus de questions que de réponses, selon la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Au début de l’été, le gouvernement a déposé une série de réglementations visant à établir un régime transitoire sur la gestion des risques d'inondations.

Le tout viendrait notamment abolir les zones d’intervention spéciales ( ZISzones d’intervention spéciales ) mises en place après les importantes inondations de 2017 et 2019. Les nouvelles dispositions prendraient la relève des règlements municipaux encadrant la gestion des rives, du littoral et des zones inondables.

Le nouveau règlement introduit notamment de nouveaux critères dans la délimitation des zones inondables.

Zone inondable de faible courant : espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé; Zone inondable de grand courant : espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle zone, une zone inondable sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant. Extrait de la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 2021, 153e année, no 25

Selon les risques associés à ces zones, Québec détermine ce qui s'appliquera à l’occupation des rives tant sur le plan de la construction, des ouvrages publics que des activités agricoles. La réglementation transitoire permettra au gouvernement de cheminer vers une règle permanente.

Brève consultation estivale

La consultation qui s’est terminée le 7 août dernier, a eu lieu en plein été, durant les vacances, ce que déplore Martin Landry, maire d’Albertville et administrateur à la Fédération québécoise des municipalités ( FQMFédération québécoise des municipalités ).

Le processus de consultation, observe M. Landry, permet de recueillir de l’information importante qui risque d’échapper au ministère, dont celles des effets que cela aura dans les communautés.

Malheureusement, l’été, l’information qu’on peut aller chercher est de moindre quantité et de moindre qualité. C’est vraiment mon impression personnelle.

Dans la Matapédia, fortement touchée par les inondations de 2017, certaines municipalités comme Sainte-Florence, Causapscal ou Amqui pourraient être directement concernées par les nouveaux règlements comme ce sera aussi le cas des municipalités et MRCMunicipalité régionale de comté qui gèrent des territoires inondés en 2017 et 2019.

Les résidences et chalets du secteur Plaquée-Lapierre n'avaient pas échappé à la montée du niveau de la rivière Matane en 2017 (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Déjà, selon le rapport déposé par la FQMFédération québécoise des municipalités dans le cadre de la consultation, certaines dispositions demandent à être mieux définies tandis que d’autres viendront restreindre les capacités de développement des municipalités rurales.

C’est le cas notamment de l’interdiction de construction dans les zones inondables de faible courant qui ne disposent pas de réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout.

Martin Landry y voit une iniquité entre les municipalités puisque, dit-il, dans nos régions, beaucoup de petites municipalités rurales n’ont pas de tels réseaux ou disposent de réseaux très petits, déjà pleins et surchargés.

Certaines communautés vont pouvoir continuer à construire, tandis que d’autres vont être complètement fermées à cette possibilité. J’entends déjà des élus dire : "ça n’a pas de bon sens" , souligne le maire d’Albertville.

M. Landry juge que le ministère n’a sans doute pas évalué correctement les conséquences de cette mesure.

Interprétation variable

Selon le maire d’Albertville, les propositions du gouvernement permettent aussi de croire qu’elles pourraient nuire au travail de protection des rives déjà réalisé par certaines MRCMunicipalité régionale de comté ou municipalités.

Il y a tellement de flous dans la loi. Où se place la MRCMunicipalité régionale de comté dans tout ça? Où se placent les villes dans la protection des rives? Est-ce qu’on peut intervenir? Est-ce qu’on peut maintenant aller plus en protection, moins en protection? Probablement que si on parle à différentes personnes au ministère, on n’aura pas la même réponse.

La FQMFédération québécoise des municipalités demande donc à Québec de retarder l’application de ces nouvelles réglementations afin de laisser le temps aux municipalités d’en mesurer les impacts.

La Fédération se dit prête à s'asseoir avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour contribuer à cette évaluation. On veut discuter et que ce règlement soit suspendu pour avancer correctement. La décision est dans le camp du ministère.

Le projet de règlement a été publié dans la Gazette officielle le 23 juin dernier. Les modifications réglementaires entreront en vigueur au moment de leur publication officielle.