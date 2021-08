Le retour des fonctionnaires dans leur milieu de travail retardé au Québec

Le retour au travail en présentiel des 60 000 employés et gestionnaires de l’État québécois sera reporté d’au moins quelques semaines, en raison de la hausse des cas de COVID-19. L’annonce officielle devrait être faite au début de la semaine prochaine.

Ces informations ont été confirmées vendredi au président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Ce sont les informations qu'on a obtenues de la part du Conseil du Trésor. Le report sera probablement annoncé dans les prochains jours par le politique, qui reporterait de quelques semaines le retour graduel , affirme Christian Daigle.

Le plan annoncé

Les fonctionnaires qui sont en télétravail devaient commencer à réintégrer graduellement leurs lieux de travail à compter du 7 septembre. Le plan annoncé à la fin juin par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, et le ministre du Travail, Jean Boulet, prévoyait un retour au bureau de tous les employés d’ici le début du mois de décembre.

D'autres reports possibles

La date de retour pourrait être retardée plus d’une fois.

On nous a parlé de quelques semaines, mais on nous a dit qu'il y aurait une réévaluation en fonction de la progression du variant Delta au Québec , mentionne Christian Daigle.

Le syndicat appuie cette décision du gouvernement Legault.

On pense que c'est une bonne décision dans les circonstances, mais on avait des doutes dès le départ. Ça nous posait problème d'avoir un plan de retour graduel au travail qui ne soit pas négocié , explique le président du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec .

Le point sur la vaccination

Le syndicat souhaitait par ailleurs obtenir davantage d’informations vendredi, de la part du Conseil du Trésor, concernant la volonté du gouvernement d’imposer la vaccination à tous les employés de l’État qui sont en contact avec le public.

Nos questions sont demeurées sans réponse , déplore Christian Daigle.

Le syndicat compte donc participer à la commission parlementaire sur la question, la semaine prochaine, afin de faire valoir ses positions et de tenter d’obtenir des réponses.