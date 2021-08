La qualité de l'air particulièrement mauvaise cet été à Québec

Le nombre de journées où l'indice de la qualité de l'air a basculé vers la cote « mauvaise » au cours de l'été a de loin dépassé les seuils normalement observés dans la Capitale-Nationale. Au banc des accusés : les feux de forêt, qu'on prédit plus nombreux et donc plus susceptibles d'affecter la santé humaine dans le futur.

Du 1er au 16 août, la station Québec–Vieux-Limoilou, qui capte les particules et les composés utilisés pour calculer l'indice de la qualité de l'air (IQA), a enregistré sept journées où la cote était située à mauvaise .

Si le nombre de jours peut sembler faible par rapport aux journées où l' IQAindice de la qualité de l'air se trouvait dans les zones bonne et acceptable , il s'agit d'une hausse importante par rapport aux années précédentes.

En 2019, c'était zéro, alors que seules deux journées ont franchi la barre pour la même période en 2020 à cette même station.

Plusieurs journées de smog et de mauvaise qualité de l'air ont été observées cet été au Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Feux de forêt

L'augmentation significative du nombre de journées de mauvaise qualité de l'air en 2021 est en bonne partie due à l'impact des feux de forêt qui ont sévi davantage cet été , explique Caroline = Cloutier, porte-parole au ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques.

Ces feux ont affecté tout le sud du Québec à un moment ou un autre de l'été. La pire journée pour l' IQAindice de la qualité de l'air de Québec a été captée le 26 juillet dernier, alors que la vallée du Saint-Laurent et presque tout le pays étaient enveloppés par la fumée.

La santé publique de la Capitale-Nationale offre le même éclairage. Les feux de forêt du nord de l'Ontario et du Manitoba ont recouvert de fumée tout le sud du Québec et ils ont mené à plusieurs épisodes de smog et des mesures de qualité de l'air mauvaise , affirme la porte-parole Mélanie Otis.

À notre connaissance, il n'y a aucun événement particulier dans les quartiers centraux qui aurait pu contribuer à l'augmentation des épisodes de mauvaise qualité de l'air. Une citation de :Mélanie Otis, porte-parole, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Lors de ces journées de smog, l'air est chargé de poussières fines (PM2.5) et d'ozone. La fumée est aussi composée de multiples gaz polluants , souligne Mme Otis.

Selon le gouvernement du Québec, certains polluants sont même cancérigènes, comme le carbone noir, le monoxyde de carbone et d'autres composés volatils.

Le smog et la fumée ont des effets néfastes sur la santé. (archives) Photo : Radio-Canada / DANIEL THOMAS

Impacts sur la santé

Ces journées de mauvaise qualité de l'air ne sont pas sans conséquence sur la santé humaine. Si la sévérité des effets sur la santé dépend essentiellement de la sensibilité individuelle des personnes , plusieurs groupes sont à risque de vivre des problèmes de santé.

Selon la santé publique, les personnes avec des problèmes respiratoires comme l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, les personnes avec des maladies cardiaques ou le diabète sont particulièrement susceptibles d'en subir des effets. Même chose pour les femmes enceintes, les jeunes enfants, et les personnes âgées , énumère Mélanie Otis.

Tout comme avec la chaleur, les personnes qui font de l'exercice intense comme un marathon ou les travailleurs extérieurs sont aussi à risque de subir des effets de la mauvaise qualité de l'air .

De plus en plus nombreux

Ces épisodes de smog attribuables aux feux de forêt risquent d'augmenter dans le futur, à en croire les données de plusieurs organisations canadiennes et québécoises. Au Québec, le consortium Ouranos prédisait en 2015 une augmentation de l'activité des feux de forêt à l'horizon 2081-2100.

L'augmentation des températures contribue à rallonger la saison des pollens et des feux de forêt, et occasionnera des problèmes respiratoires et cardiovasculaires , pouvait-on lire dans le rapport.

Toujours selon Ouranos, l'augmentation serait de l'ordre de 1,5 à 3 fois l'activité observée durant la période 1961-1999.

Ressources naturelles Canada s’attend également à ce que la saison des feux s’allonge dans presque toutes les régions du pays. Les projections laissent supposer que la saison des feux va s’allonger dans presque toutes les régions du pays. En 2100, la saison des feux dans certaines régions forestières pourrait durer un mois de plus , selon le ministère fédéral.

Seul espoir s'il en est un, le changement de la composition de certaines forêts boréales qui pourrait permettre de compenser une partie de la pression climatique.