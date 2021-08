Vaccination : le code QR sera testé à un match des Cataractes

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a répondu favorablement à l’offre des Cataractes de Shawinigan de se porter volontaires pour tester la lecture du code QR en vue de l’application du passeport vaccinal.

Le match présaison des Cataractes, prévu le 24 août à Shawinigan, s’ajoute à la liste des projets pilotes lancés par le ministre.

Le ministre Dubé rappelle que cette participation se fait sur une base volontaire et que personne ne se verra refuser l’accès au site. Des équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux seront sur place pour accompagner l’organisation. D’ici là, les gens sont invités à se procurer leur code QR sur quebec.ca. L'objectif est de permettre aux personnes adéquatement vaccinées de vaquer à leurs activités quotidiennes , mentionne-t-il par voie de communiqué.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, annonce qu'une application de passeport vaccinal, avec un code QR, sera testée au Québec. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

La Ligue de hockey junior majeur du Québec avait fait part de son souhait de contribuer aux projets pilotes. Le porte-parole de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , Maxime Drouin, a déclaré qu’ en tant qu'organisation sportive, nous avons une responsabilité citoyenne importante et un rôle de modèle à jouer dans la société québécoise . Il encourage les partisans à obtenir leurs deux doses de vaccin.

La barre symbolique du 75 % de vaccination est franchie dans la région

Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, les trois quarts de la population en Mauricie et au Centre-du-Québec ont reçu au moins une dose de vaccin. Toutefois, seuls 64 % des gens ont reçu leur deuxième dose.

Par voie de communiqué, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec révèle que les cliniques de vaccination mobiles qui visitent, depuis le lundi 16 août, les écoles secondaires et les cégeps de la région sont populaires : plus de 1300 personnes se sont fait vacciner en quatre jours.

Les cliniques se poursuivront la semaine prochaine. L’horaire et la liste des endroits sont mentionnés sur le site web du CIUSSS MCQ  (Nouvelle fenêtre) .

Clinique de vaccination à l'aréna Gilles-Bourassa de Shawinigan Photo : Ville de Shawinigan

L’aréna Gilles-Bourassa reprendra ses activités

La clinique de vaccination de Shawinigan déménagera à la salle communautaire Théodoric-Lagacé le 25 août afin de permettre la reprise des activités sportives à l’aréna.

Le site sera fermé entre les 22 et 24 août pour permettre le déplacement des équipements dans le local adjacent à l’aréna.