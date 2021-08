L'affaire Will Prosper suscite des réactions partagées à Montréal-Nord

Ce que je connais de Will Prosper, c'est que c'est un homme hyper engagé à Montréal-Nord , dit d'emblée Sophie Laquerre-Duchesne, directrice du centre des jeunes l'Escale à Montréal-Nord.

Je n'ai pas de commentaire à faire sur tous ses antécédents, je le connais depuis quatre ans et notre collaboration est excellente. Le travail qu'il fait auprès des jeunes est très bien.

Will Prosper, candidat à la maire de Montréal-Nord, a été soupçonné d'avoir divulgué des renseignements policiers à un ancien ami impliqué dans une affaire de meurtre alors qu'il était à l'emploi de la GRCGendarmerie royale du Canada , il y a 22 ans. Le corps policier fédéral l'aurait ensuite forcé à démissionner. Aucune poursuite n'a été déposée.

L'affaire Will Prosper

Si les intervenants rencontrés sur le terrain dans le quartier se disent, pour la plupart, prêts à lui accorder une deuxième chance , certains doutent toutefois de son honnêteté.

Le fait d'avoir menti, moi, si j'avais à voter, je ne voterais plus pour lui , décrète un passant.

Un consultant en immigration installé depuis 13 ans dans le quartier, Michelange Obas, appelle les citoyens à juger sur les actions récentes du candidat, plutôt que sur celles qui remontent à 1999.

Est-ce que par exemple son comportement au cours des 10 dernières années prêtait toujours à équivoque, ou est-ce que c'est une erreur de la jeunesse qu'il a regrettée? , demande-t-il.

La directrice de Maison d'Haïti, Marjorie Villefranche, témoigne de sa collaboration avec Will Prosper.

La directrice de la Maison d'Haïti assure que sa communauté est toujours derrière Will Prosper.

Je tiens compte des erreurs qu'il a pu commettre, donc je passe pas l'éponge. Mais on s'est croisés suffisamment, on a travaillé suffisamment ensemble et suffisamment d'années ensemble pour que je puisse évaluer le travail qu'il a fait.

Une citation de :Marjorie Villefranche, directrice