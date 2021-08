Les cerfs-volants prennent d’assaut le ciel de Carleton-sur-Mer

Le ciel de Carleton-sur-Mer sera enjolivé de cerfs-volants tout au long du week-end : le premier festival Le pif en l’air a pris son envol vendredi et promet aux familles de leur faire découvrir ou redécouvrir cette activité ludique.

L'organisation de l’événement a procédé à la cérémonie d'ouverture vendredi matin au parc Germain-Deslauriers en compagnie de dignitaires. Déjà, les nombreux citoyens présents ont pu manipuler différents types de cerfs-volants et assister à des démonstrations.

Des participants du festival Le pif en l'air s'apprêtent à faire voler un cerf-volant. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Jusqu’à dimanche, les participants pourront continuer à tester les engins mis à leur disposition. Ils auront aussi l'occasion de s’initier en compagnie de professionnels et d'admirer leurs prouesses. Un atelier de création de cerfs-volants est également prévu en plus de la projection d’un film et de la présentation d’une conférence.

Enfin, il y aura une exposition de trois cerfs-volants peints à la main par des artistes locaux. La programmation sera adaptée en fonction des vents. Les activités se tiennent au parc Germain-Deslauriers, dans le secteur de la Cabane à Eudore ainsi qu'au parc des Horizons.

Trois cerfs-volants comme celui-ci ont été peints par des artistes locaux. On aperçoit, ici, celui de Jessica Tenreiro Gagné. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'instigateur de festival, Jacques Bujold, s'est notamment fait connaître de la population lorsqu’il semait de la couleur dans le ciel de Carleton-sur-Mer, l’hiver dernier, en pleine pandémie.

L’artiste, qui offre notamment des spectacles destinés aux enfants, avait alors vu ses contrats annulés en raison de la crise sanitaire. Il a ainsi renoué avec cette activité, qu’il pratiquait lorsqu’il était enfant.

De fil en aiguille, l’idée de mettre sur pied un événement s’est imposée; un conseil d’administration a ainsi été formé et veille désormais à la bonne marche des activités.

Une fillette court tout en faisant voler un petit cerf-volant. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La COVID-19 n’est pas venue à bout des ambitions du conseil d'administration, note l'administrateur Jacques Bujold. Je n’avais qu’une idée : il y aura des cerfs-volants dans le ciel. Si les gens doivent se distancer de 50 pieds, ils seront à 50 pieds, mais il y aura des cerfs-volants dans le ciel.

L’homme originaire de Chandler est d’ailleurs on ne peut plus fier de présenter Le pif en l’air au public pour la toute première fois. C’est très émouvant, c’est la réalisation d’un grand rêve qui [contribuera] à laisser une trace , croit-il.

L'instigateur et administrateur du festival, Jacques Bujold, lors de la cérémonie d'ouverture, vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pour lui, le cerf-volant est synonyme de résilience et de liberté. Le Gaspésien rappelle que cette activité se pratique sans bruit et qu’elle n’a aucun effet négatif sur l’environnement. De plus, un large public peut s’y adonner.

Ça ne prend pas un gros budget pour faire voler un cerf-volant. Une citation de :Jacques Bujold, instigateur et administrateur du festival Le pif en l’air de Carleton-sur-Mer

Carleton-sur-Mer dans le vent

Les organisateurs espèrent que la population s’appropriera l’événement et que celui-ci sera récurrent à l'avenir et contribuera à prolonger la saison touristique. Notre leitmotiv, c’est de positionner Carleton-sur-Mer comme une référence en matière de loisir éolien , lance M. Bujold.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, ne peut que se réjouir de l'initiative. L’élu constate que la municipalité qu’il dirige est en effet tout indiquée pour la recevoir. Alors qu’elle compte un parc éolien, on y pratique notamment la voile, la planche à voile et la planche autotractée.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, a procédé à l'envolée inaugurale, vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Un paquet d’éléments se sont greffés à la thématique du vent, qui est super intéressante, à mon avis. Il y a un beau potentiel de développement pour le territoire , fait valoir M. Lapointe, convaincu que le nouvel événement sera appelé à prendre de l’ampleur.

Les cerfs-volants étaient nombreux à voler au-dessus du parc Germain-Deslauriers, vendredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Afin de laisser une trace positive au sein de la communauté, l’équipe du festival léguera 25 arbres. Dix cerfs-volants sont quant à eux offerts au Centre d’action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, qui les redistribuera parmi ses usagers.

Les activités, à l'exception des ateliers de fabrication, sont offertes gratuitement. Les contributions volontaires sont acceptées.