COVID-19 : 3 nouveaux cas en Outaouais, 26 à Ottawa et aucun dans l'est ontarien

Selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, trois cas de COVID-19 ont été répertoriés depuis jeudi.

Il s’agit de la plus faible augmentation de cas de la semaine, alors que le Québec, dans son ensemble, observe une hausse des cas.

Aucun nouveau décès n’a été constaté. La pandémie a tué 215 personnes jusqu'à aujourd'hui.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais indique que 62 cas restent actifs sur son territoire, mais qu'aucune personne n'est actuellement hospitalisée en raison de la COVID-19.

Pour l’ensemble du Québec, 527 nouveaux cas et deux nouveaux décès ont été répertoriés. Il s’agit du plus haut bilan journalier depuis le 21 mai. Quatre personnes ont quitté l'hôpital, mais 87 hospitalisations sont toujours en cours dans la province. De ce nombre, 30 patients sont traités aux soins intensifs, soit trois de plus que la veille.

Plus forte hausse depuis deux mois à Ottawa

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 26 nouvelles infections sur son territoire. C’est la plus forte augmentation de cas depuis le 20 juin dernier, où on avait également ajouté 26 cas au bilan.

Le nombre de décès reste inchangé, avec 593 victimes de la pandémie jusqu'ici. Deux personnes sont actuellement hospitalisées et l’une d’elles, âgée d'une vingtaine d'années, se trouve aux soins intensifs.

Il y a 143 cas actifs de COVID-19 dans la capitale nationale, en hausse de 15 cas. Depuis le début de la pandémie, 28 075 Ottaviens ont été testés positifs au coronavirus.

En matière de vaccination, SPOSanté publique Ottawa indique, vendredi, que plus de 1,5 million de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jusqu'ici. À ce jour, 85 % des résidents d’Ottawa âgés de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose et 78 % ont reçu deux doses.

Aucun nouveau cas dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) ne rapporte, pour sa part, aucun nouveau cas vendredi.

Depuis le début de la pandémie, 4791 cas ont été recensés sur le territoire et 13 sont toujours actifs.

Une personne est présentement aux soins intensifs en raison de la COVID-19 et une éclosion est toujours en cours dans un service de garde d'enfants.

Le nombre de décès reste le même avec 112 victimes de la pandémie depuis février 2020.

Par ailleurs, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique, vendredi, dans un communiqué, qu'il mettra en place des cliniques de vaccination dans les écoles de son territoire pour les 12 ans et plus, où seront proposées des première et deuxième doses. Aucune date n'est toutefois fixée pour la mise en place d'un tel dispositif.

La province de l’Ontario a atteint un sommet qu’elle n’avait pas franchi depuis juin, 650 nouvelles infections ont été comptabilisées depuis jeudi.

Il y a, dans la province, près de 4 450 cas actifs. Plus de 500 cas ont été enregistrés quotidiennement lors de sept des neuf derniers jours.