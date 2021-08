Un plan pour répondre aux problématiques liées au système d’électricité ontarien

Hydro One, le plus grand fournisseur de transport et de distribution d'électricité de l'Ontario, planifie investir 17 milliards de dollars dans les systèmes d’électricité en Ontario. Cette somme devrait permettre plusieurs choses, dont la préparation aux impacts des changements climatiques.

Hydro One a récemment déposé sa demande tarifaire conjointe auprès de la Commission de l'énergie de l'Ontario ( CEOCommission de l'énergie de l'Ontario ), qui comprend son plan d'investissement de 2023 à 2027 pour le système de transmission et de distribution de l'entreprise.

David Ledbeter, chef des opérations à Hydro One, a confirmé que le plan d'investissement est à hauteur de dix-sept milliards de dollars. Photo : Ezra Belotte-Cousineau

Les infrastructures vieillissent, la plupart ont été construites dans les années 1950 et 1960. Les tempêtes se font de plus en plus fréquentes et sévères. Les clients demandent à ce que le tout soit axé sur eux et la durabilité , explique David Ledbeter, chef des opérations à Hydro One.

Notre plan répond à ces besoins , ajoute-t-il.

Si la demande tarifaire est approuvée par la CEOCommission de l'énergie de l'Ontario , voici un résumé de ce qui pourra être fait;

Renouveler ou remplacer les infrastructures essentielles

Améliorer la résilience et la fiabilité et se préparer aux effets du changement climatique

Construire un réseau pour l'avenir afin de soutenir la croissance économique et le choix des clients

La menace des changements climatiques

Avec les changements climatiques qui se font de plus en plus menaçants, le plan vise à construire un système d’électricité plus résilient, fiable et durable en Ontario.

Les vents violents ont provoqué de sérieux dommages à Barrie. Photo : Twitter/Brandon Vieira

En plus d’améliorer le service aux clients, Hydro One compte préparer le système à des conditions météorologiques plus sévères et de mieux protéger les petites entreprises et les grands fabricants contre les pannes de courant responsables de millions de dollars de perte de productivité.