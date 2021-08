Call of Duty revisite la Seconde Guerre mondiale avec Vanguard

Sledgehammer Games a dévoilé jeudi les premières images du prochain jeu de la série Call of Duty, intitulé Vanguard, dans un événement virtuel campé dans l’univers du jeu multijoueur Call of Duty: Warzone. Le nouveau titre, qui doit être lancé en novembre prochain, revisite la Seconde Guerre mondiale.

Selon le site spécialisé The Verge, le jeu de tir à la première personne offrira aux adeptes de la série une nouvelle campagne d’inspiration historique et un mode Zombies qui suivra les traces de Black Ops Cold War.

La sortie du jeu à l’automne coïncidera également avec l’arrivée d’une nouvelle carte jouable dans Warzone, le mode battle royale de Call of Duty. La progression et les armes des joueurs et joueuses seront d’ailleurs intégrées autant dans le mode Zombies que dans Warzone, offrant un tout nouveau métavers qui relie Vanguard, Black Ops Cold War et Modern Warfare , a affirmé l’éditeur du jeu, Activision.

Le mode multijoueur offrira quant à lui 20 nouvelles cartes jouables dès le premier jour du lancement et de nouveaux modes compétitifs, comme Champion Hill, dans lequel les adeptes du jeu s’affronteront en duel (en mode un contre un, en équipes de deux ou en équipes de trois).

Ce n’est pas la première fois que la série Call of Duty se base sur la Seconde Guerre mondiale. C'était notamment le cas sur Call of Duty: WWII, lancé il y a à peine quatre ans.

Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC.