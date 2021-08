Microsoft augmentera les prix de la suite Office, une première en 10 ans

Cette mise à jour des prix reflète la valeur accrue des services que nous avons offerts à notre clientèle au cours des dix dernières années. Une citation de :Jared Spataro, vice-président de Microsoft 365

Microsoft estime que la bonification de son offre de Microsoft 365 et Office 365, avec une vingtaine de nouveaux logiciels et applications, justifie cette augmentation. Parmi les ajouts de la dernière décennie, on compte notamment Teams, OneDrive, SharePoint et To-Do. Le vice-président de Microsoft 365 souligne également l’amélioration de l’intelligence artificielle, de la sécurité et de l’automatisation de ses outils.

Dans son billet de blogue, Jared Spataro précise que la hausse – qui oscille autour des 2 à 6 $ par personne – ne touchera pas les logiciels éducatifs et grand public. Elle affectera donc surtout la clientèle professionnelle et commerciale, et pourrait avoir des effets importants sur les petites entreprises.

La plus forte augmentation touchera Microsoft 365 Business Basic, qui subira une hausse de 20 %.

Cette annonce survient alors que la pandémie sourit à Microsoft, qui a enregistré des revenus records en 2020. Selon le billet de blogue, l’entreprise compte sur 300 millions de comptes payants sur Office 365.

La nouvelle tarification est prévue le 1er mars 2022.