Un homme recherché pour agression sexuelle sur des enfants à Toronto

David Cunningham, 55 ans, de Toronto, fait face à trois chefs d'accusation d'agression sexuelle et trois chefs d'accusation de contacts sexuels.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, la police allègue que David Cunningham s'est lié d'amitié avec plusieurs enfants du quartier Jane et Finch à partir du mois de mai 2021. Les enfants ont signalé à la police qu'ils avaient été agressés sexuellement.

David Cunningham est décrit comme ayant les cheveux gris et courts, une longue barbe poivre et sel et des marques sous les yeux. Il se promène avec une bicyclette électrique rouge et noire et porte un casque rouge.

Selon ses plus récentes informations, la police dit que David Cunningham vivrait à Toronto, mais il pourrait se trouver n'importe où en Ontario. Le service de police de Barrie et la Police provinciale de l'Ontario sont également à sa recherche.