Des compétitions annulées à la Classique de canots de la Mauricie

Les catégories annulées avaient été ouvertes pour permettre à un plus grand nombre de participants de profiter de la rivière dans le contexte des restrictions sanitaires, en sachant très bien que la communauté du kayak-marathon au Québec et même au Canada n’est pas très développée , confie le coordonnateur de l’événement, Dominic Thibault.

On est toujours dans un processus de démocratiser la rivière, de la rendre le plus accessible possible, et [on invitait les gens] à pratiquer leur sport, à relever un défi et à faire une belle descente dans un environnement sécuritaire et contrôlé [...] Ça n’a pas levé autant qu'on s’y attendait, mais ce n’est pas très grave parce que la catégorie C2 va très bien aussi. On a beaucoup d’inscriptions pour une année plutôt locale , explique Dominic Thibault

À l’heure actuelle, il indique que 32 canots sont inscrits pour la C2, dont la très grande majorité est formée d'équipes locales. En 2019, l’épreuve avait un total de 34 canots.

L’organisation indique que les personnes déjà inscrites aux catégories annulées peuvent obtenir un remboursement.

Les organisateurs disent également avoir des discussions avec la santé publique concernant la mise en application du passeport vaccinal, qui sera imposé le 1er septembre.