Les grandes banques canadiennes optent pour la vaccination obligatoire

Les entreprises canadiennes des industries sous réglementation fédérale commencent à annoncer des politiques de vaccination obligatoire, afin de protéger leur personnel et de se conformer à une récente demande du gouvernement à cet égard.

La Banque Royale du Canada (RBC), le Groupe Banque TD, la Banque de Montréal et la Banque CIBC affirment qu'elles exigeront que leur personnel de bureau soit entièrement vacciné.

Ces décisions interviennent alors que le nombre de cas de COVID-19 au Canada augmente à nouveau et que la campagne de vaccination ralentit.

Avant le déclenchement des élections, le gouvernement a déclaré la semaine dernière qu'il exigerait que les employés fédéraux, les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale comme les transports et les banques, ainsi que de nombreux voyageurs soient vaccinés contre la COVID-19.

La politique de la TD demandera aux employés d'enregistrer leur statut vaccinal auprès de la banque d'ici le 30 septembre et exigera une vaccination complète pour tous les travailleurs entrant dans ses locaux à compter du 1er novembre.

Ceux qui ne sont pas complètement vaccinés ou qui ne divulguent pas leur statut vaccinal doivent suivre une formation sur les avantages de la vaccination, se soumettre à un test rapide de dépistage de la COVID-19 et porter un masque chaque fois qu'ils se trouvent dans les bureaux de la TD.

C'est la bonne chose à faire pour protéger la santé et la sécurité de tous ceux qui travaillent dans les établissements de la TD, et nous sommes encouragés par le fait que de nombreuses autres organisations ont pris des mesures similaires , commente Kenn Lalonde, premier vice-président exécutif et chef des ressources humaines de la TD, dans une note, vendredi.

RBC a envoyé une note similaire jeudi, demandant aux employés de confirmer leur statut vaccinal. Le document s'adresse d'abord aux employés canadiens et américains, le personnel des autres régions suivra, le cas échéant. Les employés en mesure de se faire vacciner devront le faire d'ici le 31 octobre.

Le chef de la direction de RBC, Dave McKay, a déclaré vendredi dans un article sur LinkedIn que rien n'est plus important que la santé et le bien-être des clients, des collègues et de la communauté.

Nous pensons que les vaccins sont le meilleur moyen de garantir la sécurité de nos lieux de travail et d'aider nos communautés à réduire la propagation des variants de la COVID-19, tels que le Delta. Une citation de :Le chef de la direction de RBC, Dave McKay

La Banque CIBC, pour sa part, a fixé au 31 octobre la date limite pour la vaccination de ses employés canadiens et américains et a dit à ses employés que si vous n'avez pas encore été vacciné et que vous êtes en mesure de le faire, c'est le moment .

Nous savons que cela soulève un certain nombre de questions en fonction de votre situation personnelle , a déclaré Sandy Sharman, vice-présidente à la direction et responsable de la culture d'entreprise et de la marque.

Bien que nous n'ayons pas toutes les réponses aujourd'hui, nous travaillons sur les détails maintenant et partagerons plus d'informations avec vous aussi rapidement que possible , a-t-elle ajouté.

Les mandats des banques suivent la Financière Sun Life, Shopify, la Ville de Toronto, la Commission de transport de Toronto ainsi que plusieurs universités et établissements de santé à travers le Canada, qui ont également exigé, au cours des deux dernières semaines, que leurs employés soient vaccinés.

Un sondage publié jeudi démontre qu'une majorité de Canadiens appuient un système qui exigerait une preuve de vaccination pour accéder à certains services non essentiels.

Selon un sondage mené par Léger et l'Association d'études canadiennes, 76 % des répondants ont déclaré qu'ils appuieraient fortement ou modérément un passeport vaccinal, comme celui que le Québec met en place.

Le passeport du Québec s'appliquera à des lieux comme les bars, les concerts et les festivals où il y a beaucoup de personnes dans un espace confiné.