La C.-B. pourrait voir 12 000 cas de COVID-19 par jour dès l'automne, selon un rapport

Dans un rapport publié mercredi, le groupe composé d'experts de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Université Simon Fraser et de l'Université de Victoria, mentionne qui si cela devait se produire, les hôpitaux de la province seraient submergés.

Oui, je suis inquiète , admet la mathématicienne de l'Université Simon-Fraser (SFU), Caroline Colijn, qui fait partie du groupe d'experts. Les projections indiquent qu’il pourrait y avoir une forte vague surtout chez les personnes non vaccinées .

Avec une rentrée scolaire sans plan précis, les infections risquent de se multiplier chez les jeunes, qui ne sont pas admissibles au vaccin, croit-elle.

Les enfants n’ont pas la protection qu’offre le vaccin. Or, on sait que le variant Delta est plus transmissible , rappelle Caroline Colijn, qui est également titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 en modélisation mathématique de l’évolution des agents pathogènes et santé publique.

Pétition pour le port du masque dans les écoles

La présidente du syndicat des enseignants de la province (BCTF), Teri Mooring, réclame par ailleurs une obligation de porter le masque dans les écoles pour le personnel et les élèves dès septembre. C’est plus facile de commencer avec une mesure établie plutôt que de tenter de l’implanter plus tard , raisonne-t-elle.

Une pétition lancée jeudi par le BCTFFédération des enseignants de la Colombie-Britannique et signée par plus de 4000 personnes réclame des mesures fortes.

Les choses ne sont certainement pas normales en ce moment, nous ne pouvons donc pas aller de l’avant comme si elles l'étaient , lit-on dans le document.

À Vancouver, des parents ont manifesté le week-end dernier pour réclamer des mesures sanitaires plus strictes dans les écoles à la rentrée scolaire.

La propagation des cas dépendra de nombreux facteurs, notamment du nombre d’élèves présents en salle de classe, de la durée et de l’intensité des contacts, note une experte. Photo : Associated Press / Chris Granger

Près de 700 cas quotidiens

Les prévisions de modélisation prévoient des besoins hospitaliers grandissants, ce qui pourrait entraîner un manque de lits.

Jeudi, la province a annoncé par voie de communiqué 689 nouvelles infections de COVID-19, portant le nombre de cas actifs à 5982.

La province compte ainsi plus de 118 infections pour 100 000 habitants, un seuil égalé seulement par l’Alberta, qui en dénombre 140.

À l’heure actuelle, 121 personnes sont hospitalisées en lien avec la maladie, et 56 d’entre elles sont aux soins intensifs.

La campagne d’immunisation se poursuit, 82,9 % des personnes âgées de 12 ans et plus ayant reçu leur première dose d'un vaccin contre la COVID-19, et 74 %, une deuxième dose.

Les autorités sanitaires de la province ne se sont pas adressés aux médias depuis le 12 août.