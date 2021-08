La Première Nation Piikani commencera à chercher des preuves de tombes anonymes

La Première Nation supervisera elle-même les travaux et a nommé pour se faire un groupe de huit personnes qui sera dirigé par Carolynn Small Legs.

Ce ne sera pas une tâche facile. Nous ne sommes pas certains de ce que nous allons trouver. Une citation de :Carolynn Small Legs

La Convention de règlement relative aux pensionnats pour Autochtones a identifié 139 pensionnats à travers le Canada, dont 25 en Alberta. Toutefois, ce nombre exclut les écoles qui ont fonctionné sans le soutien du gouvernement fédéral, comme celles gérées par des ordres religieux ou des gouvernements provinciaux. Certaines écoles ont également changé de nom ou ont été relocalisées.

La Première Nation Piikani a dénombré quatre sites liés à un ancien pensionnat sur son territoire. D'autres sites pourraient également exister selon Mme Small Legs.

D'après les récits que nous recueillons auprès des membres de la communauté, nous savons que ces sites contiennent effectivement [des tombes anonymes] , exprime Mme Small Legs. Mais nous attendons de voir les résultats avec SNC-Lavalin .

SNC-Lavalin fournit son expertise à la Première Nation Piikani ainsi que de l’équipement radar à pénétration au sol pour effectuer les fouilles.

Il n'y a pas d’échéancier concernant l’enquête, mais la nation précise que les résidents seront informés tout au long du processus.

Mme Small Legs souligne que les résidents savent que ces sites feront l'objet d'une enquête, et que les membres qui se trouvent à proximité des sites seront informés qu'il y aura de l'équipement et des camions feront du va-et-vient et qu'il y aura des travailleurs sur chacun des sites pendant une période déterminée.

Services de soutien

M. Small Legs rappelle que, quels que soient les résultats de l'enquête, la communauté prendra des décisions ensemble sur la façon d'aller de l'avant et de faire face aux traumatismes qui pourraient en découler.

Elle ajoute que des soutiens en santé mentale et bien-être seront mis en place. C'est un processus très douloureux et émotionnel pour notre communauté et nos membres, en particulier nos anciens membres des pensionnats , dit-elle.

Aide et soutien Une ligne téléphonique bilingue d'aide aux anciens des pensionnats autochtones et aux personnes touchées par les pensionnats offre un soutien psychologique et fournit des références pour l'obtention d'aides. Elle est disponible 24 heures sur 24, au 1 866 925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être  (Nouvelle fenêtre)  apporte une aide immédiate à tous les membres des peuples autochtones, avec des conseillers sensibilisés aux réalités culturelles au téléphone (1 855 242-3310) ou par clavardage. De l'aide est également disponible sur demande en cri, ojibwé ou inuktitut.

Avec les informations de Elissa Carpenter.