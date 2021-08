Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, entend miser sur le « ras-le-bol » des citoyens à l’égard des mesures sanitaires pour faire le plein de votes lors du scrutin fédéral du 20 septembre. Se présentant comme le candidat du « retour à la normale », il s’engage à mettre fin aux confinements et autres restrictions qui constituent selon lui des atteintes injustifiées aux libertés et droits fondamentaux.

L’aspirant premier ministre a donné vendredi le coup d’envoi de sa campagne pour redevenir député de Beauce. Élu à quatre reprises et de façon ininterrompue de 2006 à 2015, lorsqu’il défendait les couleurs du Parti conservateur, Maxime Bernier avait échoué, en 2019, à se faire élire sous la bannière du PPCParti populaire du Canada qu’il avait récemment fondé.

Le politicien croit que l’issue du vote sera différente cette fois. Il s’attend à ce que les restrictions sanitaires imposées aux Beaucerons et à l’ensemble des Canadiens au cours des 18 derniers mois jouent en sa faveur.

Référendum

Le scrutin, dit-il, sera un référendum sur la gestion de la pandémie de COVID-19 par les gouvernements fédéral et provincial.

Est-ce que vous voulez encore plus de mesures sanitaires, encore plus de restrictions de vos droits ou vous voulez en avoir moins, avoir la paix et vivre dans un pays libre et indépendant? C'est ça, la question , a déclaré Maxime Bernier en point de presse.

Maxime Bernier a été défait dans sa propre circonscription lors des dernières élections fédérales de 2019. Il était député de Beauce depuis 2006 (archives). Photo : Reuters / Mathieu Belanger

Contre l'imposition des mesures

Le politicien assure ne pas être contre le port du couvre-visage ou la vaccination. Il s’oppose toutefois à ce que ces mesures soient imposées aux citoyens.

Je ne suis pas antimasque ou antivaccin. Je suis pour la liberté. Ça veut dire la liberté de choix. Tout le monde devrait avoir le choix de porter un masque ou non, ou de se faire vacciner ou pas , fait-il valoir.

Les libertés individuelles sont importantes et je pense que les Beaucerons ont leur gros bon sens. Ils sont tannés, ils en ont marre, ils en ont soupé de vivre dans un État dicté par la tyrannie médicale. Une citation de :Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

Maxime Bernier affirme être le seul chef d’un parti national à s’être opposé aux mesures de confinements, à la vaccination obligatoire des employés fédéraux et à l’instauration d’un passeport vaccinal.

Maxime s'oppose à la volonté du chef libéral et premier ministre sortant, Justin Trudeau (photo), d'imposer la vaccination aux fonctionnaires fédéraux (archives). Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Il réclame le droit de pouvoir débattre de la pertinence des mesures sanitaires sans être ridiculisé ou censuré. Le chef du PPCParti populaire du Canada reproche d’ailleurs aux médias d’avoir contribué à taire toute remise en question du discours sanitaire officiel, notamment au Québec.

Faites votre travail en tant que journalistes et posez les vraies questions à M. Legault et à M. Arruda, s'il vous plaît, C'est ce qu'on n'a pas eu. Ç'a été une censure, ç'a été la pensée unique dans les médias. Vous discréditez tout le monde qui a une pensée différente. Il faut avoir un vrai débat de société et on n'en a pas , a déploré M. Bernier.

Contre le mur à mur

Le chef politique s’oppose aux mesures sanitaires mur à mur, dont l’efficacité alléguée, prétend-il, ne repose sur aucune donnée scientifique. Il croit que les gouvernements et les autorités de santé publique du pays devraient concentrer leurs efforts à protéger les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables.

Selon Maxime Bernier, les gouvernements devraient canaliser leurs énergies à protéger les personnes âgées, jugées plus vulnérables à la COVID-19 (archives). Photo : iStock

Les restrictions tous azimuts causent plus de torts pour la santé de la population générale que le virus lui-même, en particulier chez les enfants, allègue Maxime Bernier.

On les force à porter un masque à longueur de journée à l’école. On les empêche de voir leurs amis et de participer à des activités. On les stresse, on les angoisse, on leur fait croire que c’est la fin du monde et qu’ils n’ont pas d’avenir. Le nombre de cas de jeunes avec des troubles mentaux est en explosion , dénonce-t-il.

Maxime Bernier a bon espoir de pouvoir participer aux débats officiels des chefs en français et en anglais. Pour y être invité, son parti devra être crédité d’au moins 4 % d’appuis dans les sondages récents.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière