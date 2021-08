Le gouvernement albertain poursuivi pour sa politique sur les drogues

Une association d’aide aux personnes dépendantes et à leurs familles ainsi qu’une organisation qui offre des services de consommation supervisée attaquent le gouvernement albertain en justice pour qu’il change sa politique sur les centres de consommation supervisée (CCS).

Les organisations Moms stop the Harm et Lethbridge Overdose Prevention Society (LOPS) s’inquiètent des conséquences de nouvelles règles qui s’appliqueront en septembre aux centres de consommation supervisée de la province.

Publié en avril, le guide impose des normes de formation et de documentation du travail, ainsi que la mise en place d’accords de bon voisinage.

Une surveillance dissuasive

Ce qui inquiète toutefois le plus les associations, c’est que les centres devront obtenir le numéro d’assurance-maladie des utilisateurs à leur entrée dans le service. Cela permettra de diriger les clients vers tout un éventail de soins de santé , peut-on lire dans le document (accessible seulement en anglais  (Nouvelle fenêtre) ).

La poursuite judiciaire affirme plutôt que cette obligation aura un effet dissuasif sur les personnes dépendantes.

Elles vont avoir peur que ces informations soient partagées avec la police ou les autres personnes qui donnent des soins médicaux , souligne LowellScott du cabinet Nanda et compagnie, qui mène la poursuite.

Il y a beaucoup de honte dans cette communauté avec le fait d’utiliser des substances, alors rien que le fait de demander cette pièce d’identité va pousser ces personnes à ne plus venir [dans les CCS].

L'année 2020 a été particulièrement mortelle avec 1154 morts liés à des surdoses en Alberta.

Les deux organisations plaignantes s’inquiètent aussi de la charge administrative que ces nouvelles règles imposeront au personnel des centres, souvent menés par des associations à but non lucratif.

Des visions différentes du traitement des dépendances

Selon la poursuite, ces règles s’immiscent dans le champ criminel de compétence fédérale et contreviennent à un certain nombre de droits et de libertés des personnes dépendantes.

Poursuivre le gouvernement est effrayant, mais nous avons essayé de discuter. Des professionnels de la santé ont essayé de faire entendre leur voix. Mais quand on a un gouvernement qui n’écoutent ni les experts, ni les personnes affectées, ni les familles, il n’y a pas d’autres solutions , déplore la cofondatrice de Moms stop the Harm, Petra Schulz.

Aucune des allégations n’a pour l’instant été prouvée en cour.

Petra Schulz a perdu son fils Danny, décédé en 2014 à la suite d'une surdose de fentanyl. Photo : Radio-Canada

Depuis son entrée au pouvoir, le gouvernement conservateur uni a critiqué à plusieurs reprises les centres de consommation supervisée. Il les considère comme responsables d'une augmentation de la criminalité et du désordre public dans les quartiers où ils sont installés.

Le gouvernement privilégie plutôt un accroissement de l'accès à des centres de désintoxication.

Ce que je veux que le public comprenne, c'est que nous ne sommes pas contre les traitements. Nous soutenons les traitements , réplique Mme Schulz. Mais les gens qui ont perdu un enfant comme moi savent que d'abord, nous devons maintenir les personnes en vie et après, nous pouvons penser au futur.

La cofondatrice a perdu son fils Danny d'une surdose de fentanyl en 2014.