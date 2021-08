Des avis partagés sur Rick Nicholls dans Chatham-Kent

Le député progressiste-conservateur de Chatham-Kent—Leamington, Rick Nicholls, a annoncé publiquement jeudi qu’il ne se conformerait pas au mandat vaccinal de son parti. Il s’agit, selon lui, d’un choix personnel.

Comme près de deux millions d’Ontariens admissibles, je choisis d’exercer cette autonomie sur mon propre corps, tout en travaillant dur pour la population de l’Ontario , a-t-il déclaré.

Puisque le député n'a pas fourni de raison légitime pour refuser la vaccination, le premier ministre Doug Ford l'a expulsé du caucus progressiste-conservateur.

Avis mitigés

Je pense que cet homme devrait se faire vacciner , a déclaré Dave Toogood, un résident de Chatham-Kent, qui a perdu trois proches à cause de la tuberculose dans les années 1930.

Selon lui, M. Nicholls devrait se plier aux réalités de la politique.

Dans notre système parlementaire, le premier ministre ou le bureau du premier ministre a tout le pouvoir réel de toute façon, donc si vous ne faites pas ce que le patron dit, vous partez . Une citation de :Dave Toogood, résident de Chatham-Kent

Gerry Renaud, un autre résident de Chatham-Kent, estime lui aussi que M. Nicholls aurait dû recevoir le vaccin.

Tout le monde semble devoir être forcé de recevoir [le vaccin] pour la sécurité collective, alors peut-être qu’il aurait dû le faire aussi , a-t-il dit.

Yvonne Morphet, une jeune mère, est toutefois d'avis contraire.

Je ne suis pas encore vaccinée moi-même. Cela ne me dérange pas. C’est son choix. Une citation de :Yvonne Morphet, résidente de Chatham-Kent

100 % provaccination

Le Dr David Colby, médecin hygiéniste de Chatham-Kent, a souligné que la conversation autour des vaccins doit être basée sur la science.

Je suis 100 % provaccination et suis d’avis que les gens devraient obtenir leurs informations en santé de sources médicales et scientifiques, plutôt que de célébrités et de politiciens , a-t-il déclaré.