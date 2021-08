Une rampe de mise à l'eau attendue à Rimouski est installée sans autorisation

Au moment de publier ces lignes, le gouvernement du Québec n'avait pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Marcel Gagné se décharge de toute responsabilité concernant les accidents qui pourraient avoir lieu sur la rampe de mise à l'eau. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

La rampe de mise à l’eau est l’initiative d’un groupe citoyen, dont fait partie Marcel Gagné. Il a payé de sa poche la construction de la rampe.

Marcel Gagné propose aussi aux utilisateurs de se stationner dans le stationnement en biais, qui appartient à Hydro-Québec, qu’il décrit comme inoccupé depuis des années.

C’est toujours vide, ce stationnement-là , explique-t-il. Ils ont du stationnement tout le tour. Alors ici, c’était au cas où, mais ça n’a jamais été utilisé, ni par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux [qui a loué le stationnement par le passé] ni par personne .

Le Rimouskois Marcel Gagné Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Pour sa part, Hydro-Québec, qui salue l’idée d’un projet de rampe de mise à l’eau, affirme avoir envoyé une entente de location à Marcel Gagné l’autorisant à utiliser son stationnement à certaines conditions.

M. Gagné a toutefois refusé les conditions qu’il considère comme non acceptables .

Il faut comprendre que le stationnement, comme toute propriété d’Hydro-Québec, est soumis à différentes règles et différentes lois qui encadrent les bâtiments commerciaux. On se doit de respecter ces règles-là , prévient Geneviève Cloutier, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec.

Or, le collectif croit coûte que coûte au développement touristique de Rimouski. Il déplore qu’il n’y ait pas d’aménagement adéquat pour les kayaks et autres petites embarcations pour accéder à la baie de Rimouski et à l’île Saint-Barnabé.

On veut un lieu d’accès, mais un lieu qui est bien enveloppé pour faire d’autres développements touristiques éventuels. Ce n’est pas de regarder juste une activité, c’est de regarder ce que l’activité touristique peut engendrer dans le futur. C’est pour ça que c’était important pour nous de choisir ce site-là , indique un membre du collectif, Armand Dubé.

On aurait pu en choisir d’autres, mais le site est le plus favorable à ce type d’activités. Une citation de :Armand Dubé

Marcel Gagné fait ainsi fi de l’autorisation des propriétaires du terrain sur lequel il a construit la rampe de mise à l’eau car, selon lui, c’est l’endroit idéal en raison de sa situation géographique.

Regardez le site, c’est fantastique! , s’exclame-t-il. C’est à l’embouchure de la rivière Rimouski qui donne accès à la baie de Rimouski. C’est inexploité depuis des années. Vous allez voir, à marée haute, c’est un endroit formidable. C’est pour ça qu’il n’y a pas d’autres endroits où ça pouvait être , évoque Marcel Gagné.

La rampe de mise à l'eau est accessible aux petites embarcations, soit kayaks, planches à pagaie et canots. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Si un utilisateur se fait remorquer ou reçoit une contravention de stationnement, M. Gagné s’engage par ailleurs à en payer les frais.

Hydro-Québec précise qu’aucune contravention ne sera distribuée aux usagers du stationnement, mais souhaite avant tout trouver une entente avec le groupe de citoyens pour son utilisation.

Par ailleurs, la Ville de Rimouski indique ne pas être impliquée dans cette initiative. En janvier dernier, le conseil municipal de la Ville de Rimouski avait autorisé l’achat des terrains d’Hydro-Québec près de l’embouchure de la rivière Rimouski au coût de 120 000 $, un projet depuis abandonné.