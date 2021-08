Chuck Norris au G7 : les policiers se sont protégés entre eux, croit le plaignant

M. Dupuis-Déri était l'auteur d'une plainte déposée au Commissaire à la déontologie policière en mars 2019, laquelle visait au départ une dizaine de policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et un autre de la Sûreté du Québec.

Au premier jour du sommet du G7 de Charlevoix, le 8 juin 2018, il se trouvait à Québec pour participer à des manifestations.

Un minibus utilisé par le SPVQService de police de la Ville de Québec s'est alors immobilisé près de son groupe et que des policiers en sont sortis pour procéder à l'arrestation d'un manifestant. C'est à ce moment que M. Dupuis-Déri a aperçu une affiche de Chuck Norris lourdement armé apposée sur le véhicule de police.

Qui a collé l'affiche?

Au terme de l'enquête de la commissaire, seul un des policiers visés par la plainte a été cité devant le Comité de déontologie.

L'enquête n'a en effet jamais permis d'identifier celui ou celle qui a collé l’image sur le minibus. C'est donc le chef de peloton du SPVQ en fonction ce jour-là, en charge de l'unité à bord du véhicule en question, qui a été cité devant le comité.

L'image de Chuck Norris était affichée visiblement sur la porte d'un fourgon de la police de Québec. Photo : Radio-Canada / Tirée d'une vidéo de Mario Jean/MADOC

Se protéger entre policiers

Aucune sanction n'a finalement été retenue contre lui, selon un jugement rendu public cette semaine. La preuve n'aurait pas permis de relier l'agent aux gestes reprochés, ni même de démontrer qu'il aurait eu conscience de la présence de l'affiche sur le véhicule.

Francis Dupuis-Déri y voit un problème de transparence de la part des policiers qui ont participé à l'enquête. Il rappelle qu'un policier a témoigné avoir apporté des affiches de Chuck Norris pour faire rire ses collègues, le 8 juin 2018.

Mais dans le véhicule en question, personne ne sait qui l'a placée. Il y a un problème de transparence des policiers du SPVQ. Ça m'apparaît pour le moins étrange , confie M. Dupuis-Déri en entrevue à Radio-Canada pour réagir à la décision du Comité de déontologie.

Moi en tant que citoyen, je pense qu'un véhicule de la police, du SPVQ ou du SPVM, ne devrait pas circuler avec l'image d'un individu qui pointe des armes vers le public. Que ce soit Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger ou Roy Dupuis Une citation de :Francis Dupuis-Déri, professeur à l'Université du Québec à Montréal et plaignant

Fautes reconnues

M. Dupuis-Déri est d'autant plus déçu des résultats de sa démarche, échelonnée sur plus de deux ans, que la juge a reconnu des fautes aux policiers du SPVQ.

La juge administrative Sylvie Séguin ne peut passer sous silence que des images comme celle collée sur des minibus utilisés par des membres du SPVQ le 8 juin 2018 est de mauvais goût dans les circonstances , écrit-elle.

On s'entend il n'y a pas eu mort d'homme, pas eu de détournement de fonds. Alors on peut s'imaginer que dans des cas plus graves, il y a cette tendance apparemment à se protéger entre eux, à ne pas parler , poursuit celui qui a mené des études sur la répression policière et les forces de l'ordre.

Je ne comprends pas comment, en vertu de leur serment, en vertu de leur rôle dans la société, qu'il n'y ait aucun policier dans ce véhicule-là qui dise : "C'est moi qui a posé l'affiche et c'est un problème".

La direction du SPVQService de police de la Ville de Québec n'a pas souhaité commenter le dossier ni les gestes reprochés à ses policiers.